José Mourinho avrà un ruolo d’eccezione ad Euro 2020. C’è l’accordo tra lo special One e l’editore britannico News UK.

Mourinho (Getty Images)

José Mourinho, lo Special One, l’uomo delle Champions League sarà protagonista anche ad Euro 2020 ma non in panchina. L’allenatore, esonerato dal Tottenham lo scorso 19 aprile, ha firmato un accordo con l’editore britannico News UK e quest’estate sarà columnist per The Sun, Times e Sundey Times durante i prossimi Europei.

The Sun ha pubblicato un annuncio dove si legge: “Chi meglio dello Special One per dare la propria opinione in uno spazio tagliente pieno di arguzia, conoscenza ed entusiasmo, classici di José”.

Euro 2020, ruolo d’eccezione per Mourinho: c’è l’accordo

Mourinho

L’accordo siglato da José Mourinho e l’editore britannico News UK prevede anche la partecipazione dell’allenatore sulla radio del gruppo, talkSPORT, per commentare le tre gare dell’Inghilterra ai gironi, un ottavo di finale, due quarti, una semifinale e la finale.

Per lo Special One, accostato di recente alla Roma, non sarà la prima esperienza editoriale. Già in passato il tecnico portoghese fu protagonista nel mondo dei media. Nel 2018, infatti, ha commentato in studio i Mondiali del 2018 per l’emittente russa RT, mentre nel gennaio 2019 aveva commentato la Coppa d’Asia per beIN Sports. Nell’agosto dello stesso anno era entrato a far parte del team di Sky Sports UK, con cui è rimasto fino alla chiamata del Tottenham.