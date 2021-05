Edi Rama: “Rivoluzione digitale e inglese dalla prima elementare, così cambio l’Albania”

“FAREMO una rivoluzione digitale, e da settembre tutti i bambini albanesi studieranno l’inglese obbligatorio già dalla prima elementare”, dice il premier Edi Rama raccontando a Repubblica in perfetto italiano come cambierà l’Albania che gli ha appena riconsegnato le chiavi del governo. Terzo mandato consecutivo, il suo partito socialista ha ottenuto 74 seggi su 140. L’Italia, dice, “è il nostro partner principale, ma vorrei vedere più investimenti per quantità e soprattutto qualità”.