detto-fatto,-jonathan-“la-settimana-prossima-…-“-e-bianca-guaccero

Spread the love











Detto Fatto è il programma condotto da Bianca Guaccero, la quale ultimamente è stata purtroppo contagiata dal covid-19. In queste ultime settimane infatti, la conduttrice ha dovuto condurre il programma in collegamento da casa, mentre in studio è rimasto sempre Jonathan kashanian. Proprio quest’ultimo ha aperto la puntata di ieri, facendo purtroppo un annuncio particolare. L’opinionista ha annunciato la chiusura imminente del programma che va in onda nel primo pomeriggio di Rai 2.

Detto Fatto, l’annuncio di Jonathan Kashanian

A quanto pare subito dopo la sigla, l’opinionista ha fatto questo annuncio insieme a Carla Gozzi. “Altro giro di boa, siamo arrivati a venerdì e la prossima settimana, ahimè lo dico a malincuore, sarà l’ultima settimana di Detto Fatto.” Sono state queste le parole dichiarate da Jonathan il quale ha così annunciato che purtroppo il programma chiuderà i battenti la prossima settimana. I telespettatori si sono chiesti se effettivamente si tratti di una chiusura definitiva o comunque legata soltanto questa stagione televisiva.

Chiusura definitiva o Detto Fatto tornerà a settembre?

Essendo già giunti a maggio, molte trasmissioni televisive stanno chiudendo in attesa di ritornare poi a settembre con una nuova stagione. Per Bianca non è stata sicuramente un’edizione facile quella che sta per concludersi e non soltanto per il delicato periodo che stiamo tutti vivendo e attraversando per colpa della pandemia da covid, ma anche per altri motivi. I fedeli telespettatori ricorderanno che a novembre la trasmissione è stata sospesa per alcune settimane in seguito ad un tutorial di Emily Angelillo che è stato definito sessista. Una volta tornato in onda il programma, poi questo è stato innovato nella squadra autoriale. Detto Fatto quindi chiuderà la prossima settimana, ma secondo alcune indiscrezioni piuttosto recenti sembra che il ritorno a settembre del programma, sia piuttosto certo. Ancora una volta ci dovrebbe essere Bianca Guaccero alla conduzione della nuova stagione del programma di Rai 2.

Bianca contagiata dal Covid, riuscirà a tornare prima della chiusura?

Intanto per questa stagione in corso, Detto Fatto andrà in onda fino al prossimo venerdì 7 maggio e dunque ci sarà soltanto un’altra settimana. Non si sa se Bianca Guaccero, che è ancora positiva al covid riuscirà ad entrare in studio in settimana per salutare i suoi telespettatori. “Ragazzi levate questi musi lunghi perché abbiamo ancora una settimana per stare insieme con tantissimi tutorial da presentare.” Queste le parole da lei pronunciate nel corso della puntata, andata in onda ieri dopo l’annuncio di Jonathan.

Mi piace: Mi piace Caricamento...