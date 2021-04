Case in vendita a 10mila euro, due paesi italiani cercano acquirenti per ripopolare i borghi e per riqualificare alcune zone

(Instagram)

Ormai sembra essere diventata una bella abitudine, e funziona anche. Da alcuni mesi è partita l’iniziativa delle case in vendita a 1 euro, alla quale hanno aderito 51 comuni piccoli e grandi in Italia. Ora però altre due comuni, in Basilicata e Liguria, hanno promosso un’altra campagna.

A Latronico e Carrega Ligure infatti è possibile acquistare immobili a 10mila euro (in qualche caso diventano 12mila), già pronte per essere abitate, senza bisogno di ristrutturazioni. Un’iniziativa che ha fatto il giro del mondo tanto che di recente se n’è occupata anche la CNN.

Così la spiega il vicesindaco di Latronico, paesino nel delizioso Parco del Pollino e vicinissimo a Maratea, Vincenzo Castellano: “Abbiamo voluto coinvolgere i vecchi proprietari che hanno mostrato interesse per questo progetto e desiderano collaborare al recupero del paesaggio urbano. L’intento è promuovere la fruizione e il riutilizzo, di abitazioni vuote, incentivando i flussi turistici e il ripopolamento”.

Così è stata creata una piattaforma, ‘La tua casa a Latronico’, per consultare tutti gli immobili in vendita a quel prezzo simbolico. E agli acquirenti il comune assicura zero tasse per in prossimi 10 anni sempre che investano almeno 20 mila euro.

Case in vendita a 10mila euro, anche la Liguria aderisce all’iniziativa

Carrega Ligure (Facebook)

Molto simile è l’iniziativa di Carrega Ligure, paesino di 90 abitanti al confine tra Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. Attorno al paese, molto suggestivo, alcune frazioni disabitate che un tempo accoglievano pastori e agricoltori, ormai trasferiti da altre parti.

Anche in questo caso è stata creata una piattaforma online nella quale concentrare tutti gli annunci di vendita delle varie case che possono essere acquistate per 10.000 euro.

Ci sono foto degli immobili e la possibilità di contattare direttamente i proprietari per passare alla fase della vendita.