cartabianca,-bianca-berlinguer-massacrata-da-maurizio-mannoni-“passa-la-linea-in-ritardo-per-fare-quella-roba-…”

La conduttrice Bianca Berlinguer sembra aver sforato all’interno del suo programma Cartabianca e Mannoni sembra essergli andato contro. Ormai non è di certo una novità il fatto che Maurizio Mannoni in alcune occasioni si scaglia contro Bianca Berlinguer. È successo parecchie volte che la conduttrice abbia sforato i tempi con i suoi programmi, ovvero Cartabianca costringendo poi Manoni ad andare in onda in ritardo con il suo programma Linea Notte. In altre occasioni il conduttore sembra aver in qualche modo richiamato la collega, ma si sono comunque ripetute le volte in cui la Berlinguer è andata oltre e questa volta Mannoni si è parecchio irritato.

Cartabianca, Bianca Berlinguer sfora e Maurizio Mannoni si infuria

Secondo quanto riferito dal sito davidemaggio.it il noto conduttore Maurizio Mannoni si sarebbe letteralmente infuriato contro la Berlinguer. Nello specifico pare che se la sia presa per uno dei slot del programma, ovvero quello in cui vanno in onda gli esperimenti fai da te sul tema coronavirus. In questo spazio del programma sono state Mandate in onda delle simulazioni effettuate dal fisico Valerio Rossi Albertini che hanno allungato parecchio la durata del programma mandando così su tutte le furie Mannoni. Quest’ultimo proprio all’apertura del suo programma ovvero Linea notte sembra aver attaccato la collega.

Lo sfogo di Maurizio Mannoni

“Andiamo in onda con un ingiustificabile ritardo, oltretutto per vedere i giochini di Art Attack. Non capisco chi possa aver autorizzato questo sforamento, noi non siamo assolutamente d’accordo su questo”. Questo lo sfogo del noto conduttore il quale ha rincarato la dose e poi dicendo ancora “Comunque andiamo in onda per senso di responsabilità”. Ovviamente dalle parole di Maurizio Mannoni si capisce che il conduttore Fosse particolarmente adirato, proprio perché non è una situazione che si verifica raramente ma piuttosto un qualcosa che accade molto spesso. In realtà questa volta il conduttore non se l’è presa soltanto con la Berlinguer, ma anche con la direzione di rete che ha autorizzato sicuramente questo sforamento dei tempi.

Colpa della direzione? Ai telespettatori non è piaciuta l’uscita del conduttore

Ovviamente i telespettatori non hanno apprezzato il fatto che Mannoni abbia deciso di affrontare la situazione davanti al pubblico e quindi in diretta tv, ma avrebbe potuto farlo anche dietro le quinte e sicuramente con le persone interessate. Del resto ai telespettatori non serve sapere che cosa accade dietro le quinte. Proprio in questa occasione effettivamente pare non fosse proprio tutta colpa della conduttrice di Cartabianca, ma proprio della direzione che ha permesso di andare oltre il tempo lecito. Sembra che qualche ritardo sia stato dovuto anche ad uno speciale di Rai Parlamento che ha costretto di conseguenza la Berlinguer ad iniziare in ritardo.

