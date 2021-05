carolyn-smith-una-furia-su-come-alessandra-celentano-tratta-gli-allievi-”-ignorante-…

Spread the love











Alessandra Celentano è la tanto temuta professoressa di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Da diversi anni ormai Alessandra fa parte del cast del talent show condotto da Maria De Filippi. Sembra che in tutti questi anni sia riuscita parecchie volte a mettere in crisi gli alunni di danza, sui quali molto spesso ha espresso dei pareri piuttosto negativi e critici. Quest’anno sembra che la professoressa di ballo si sia tanto scagliata contro una ballerina, ovvero Martina che tra l’altro è stata eliminata dalla scuola alcuni giorni fa. Adesso però sembrerebbe che un volto noto della danza e nello specifico di Ballando con le stelle, abbia deciso di parlare in pubblico schierandosi dalla parte di Alessandra Celentano.

Alessandra Celentano, una collega corre in suo aiuto

Stiamo parlando di Carolyn Smith, la quale ha rilasciato una intervista al noto Magazine Nuovo che ha voluto chiedere alla nota coreografa se approva o meno i suoi metodi di insegnamento che sono stati messi in atto da Alessandra Celentano in questa stagione di Amici. La Presidentessa della giuria di Ballando con le stelle, sembra non aver avuto timore nel dire ciò che effettivamente pensa ed ha deciso di difendere a spada tratta l’insegnante del talent show condotto da Maria De Filippi, dicendo che chi la definisce cattiva è soltanto ignorante.

Carolyn Smith approva i metodi della Celentano

“Dicono che lei sia cattiva, ma non è affatto così…Chi dice questo è solo ignorante…”. Questo nello specifico quanto dichiarato dalla nota coreografa nonché Presidentessa della giuria di Ballando con le stelle. Quest’ultima sembra che nel corso della stessa intervista ha anche voluto sottolineare di aver approvato i metodi utilizzati da Alessandra Celentano nell’ andare ad evidenziare alcuni limiti che purtroppo alcuni ballerini della scuola hanno mostrato in questa edizione, così come anche in quelle passate.

La coreografa difende la prof di ballo di Amici

“Credo che sia completamente inutile proteggere i ragazzi con belle parole…A che cosa serve? Se sono scarsi è meglio che lo sappiano…”. Queste ancora le parole di Carolyn Smith che alcuni giorni fa pare avesse in qualche modo detto già la sua, attraverso i social network facendo anche un appello a tutti i suoi follower. La donna in questa settimana sembra essersi espressa in favore della maestra Celentano, criticando anche la performance di un ballerino della scuola. Al termine dell’intervista, la coreografa ha voluto concludere il suo intervento facendo anche i complimenti alla collega, che ritiene essere una grande professionista. “Guai a chi mi tocca Alessandra, che è una vera professionista…”.

