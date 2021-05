Calciomercato Inter, Marotta ha le mani sul talento argentino: i dettagli della trattativa che potrebbe chiudersi a breve. Sarà uno dei rinforzi per Conte

Calciomercato Inter, Marotta ha le mani sul talento argentino: i dettagli (Foto: Getty)

Lo scudetto è ormai a un passo e la gara con il Crotone rischia di essere solo una formalità. L’Inter si prepara a festeggiare contro la Sampdoria a San Siro, potendo archiviare la pratica del diciannovesimo titolo con tre giornate di anticipo. Antonio Conte ha incontrato nelle ultime ore Steven Zang, tornato a Milano dopo la lunga parentesi cinese e pronto a investire ancora nei colori nerazzurri. In realtà i problemi economici di Suning restano inalterati ma il prestito di 260 milioni di euro che dovrebbe arrivare tramite il fondo americano Bain Capital rende tutti più sereni. L’allenatore leccese è stato tranquillizzato sulle prospettive a medio termine del club e sul rafforzamento di una rosa che dovrà ben figurare in Champions il prossimo anno. Niente colpi ad effetto ma la ricerca di qualche giovane talento da integrare ai campioni già presenti, più un paio di ritorni funzionali. Si tratta di Di Marco, terzino sinistro del Verona in prestito e del difensore belga Zinho Vanheusden, di ritorno dallo Standard Liegi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il giocatore spiazza tutti: “Mi piacerebbe giocarci”

Calciomercato Inter, Marotta ha le mani sul talento argentino: Thiago Almada

Calciomercato Inter, Marotta ha le mani sul talento argentino: Thiago Almada (Foto: Getty)

Per il centrocampo gli occhi dell’Inter sono invece rivolti ad uno dei più fulgidi talenti del calcio argentino: Thiago Almada. In patria lo paragonano a Banega, centrocampista tecnico con spiccate dosi offensive e un fisico non eccelso. Alto poco più di 1 metro e 70 centimetri, è rapidissimo nello stretto e ha già messo a segno 7 gol nella Superliga con il Velez. Dalle parti di Appiano Gentile vorrebbero ripetere l’operazione Lautaro Martinez, che tanto bene si è ambientato nel nostro campionato. La concorrenza a livello europeo però non manca, con Manchester United e Barcellona che hanno già chiesto informazioni sul ragazzo. Tramite Javier Zanetti e Ricky Alvarez (ex nerazzurro ancora in contatto con Milano) l’Inter potrebbe sfruttare una corsia preferenziale. Servono 20 milioni di euro per lasciarlo partire, ma in Sud-America sono convinti che sarebbero ben spesi. Già punto di forza della nazionale albiceleste Under-20, è nato a Fuerte Apache, la terra che ha dato i natali a Carlos Tevez. Gli assist sono la sua specialità, mentre sulla corporatura ci sarebbe ancora molto da lavorare per affrontare l’impatto con il calcio europeo. Nelle prossime settimane emissari del Velez dovrebbero incontrare Marotta e Ausilio per chiudere la trattativa. Si attende solo la fumata bianca.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, salta un obiettivo: è vicino al Leicester