anna,-le-anticipazioni-della-terza-e-ultima-puntata

Anna anticipazioni terza puntata

Termina il viaggio di Anna: la terza puntata della serie di Niccolò Ammaniti va in onda venerdì 7 maggio su Sky Atlantic.

È tratta dall’omonimo romanzo di Ammaniti la serie Sky Original prodotta da Wildside, società del gruppo Fremantle, in coproduzione con ARTE France, The New Life Company e Kwaï.

Quattro anni dopo La Rossa, un virus che ha sterminato tutti gli adulti, il mondo è abitato solo da branchi di bambini selvaggi. In Sicilia Anna vive con il fratellino Astor al Podere del Gelso. Quando, di ritorno dalla ricerca di alimenti, Anna scoprirà che Astor è stato rapito da Angelica, Anna partirà alla volta della villa della perfida capa dei Blu per salvare il fratellino. Il suo obiettivo è uno: arrivare al continente nella speranza di trovare una cura per la sé e per l’umanità.

Giulia Dragotto interpreta la protagonista: al suo fianco ci sono Alessandro Pecorella (Astor), Elena Lietti (Maria Grazia), Roberta Mattei (La Picciridduna), Clara Tramontano (Angelica) e Giovanni Mavilla (Pietro).

Di seguito la trama degli episodi 5 e 6 di Anna, in onda venerdì 7 maggio su Sky Atlantic a partire dalle ore 21.15.

Anna anticipazioni terza puntata episodio 5

Messa in atto insieme alla Picciridduna (Roberta Mattei) una trappola ai danni di Angelica (Clara Tramontano), Anna (Giulia Dragotto) si rimette in viaggio. Raggiunge Pietro (Giovanni Mavilla), ma Astor (Alessandro Pecorella) non c’è. Pietro però ha La Rossa, gli resta poco da vivere. Anna lo accompagna in quello che potrebbe essere il suo ultimo meraviglioso viaggio.

Anna anticipazioni terza puntata episodio 6

Anna, una volta tornata a casa, ritrova suo fratello. La famiglia si è riunita. I fratelli decidono di partire insieme per l’Italia, forse lì qualcuno è riuscito a trovare un antidoto contro La Rossa.

Anna programmazione, quando va in onda su Sky

La serie tv di Niccolò Ammaniti è stata trasmessa da Sky Atlantic a partire dal 23 aprile con due episodi inediti ogni venerdì in prima serata. L’ultimo appuntamento con Anna è fissato per venerdì 7 maggio con gli episodi 5 e 6.

Anna in streaming, dove vedere la serie Sky

In streaming, la serie completa di Anna è parte del catalogo di NOW e on demand su Sky a partire dal 23 aprile. A partire da quella data sono già disponibili tutti e sei gli episodi di Anna in streaming e on demand sulle piattaforme Sky.