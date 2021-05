amici:-alessandro-al-ballottaggio

Dopo la prima sfida, che è stata giocata dalla squadra di Lorella Cuccarini e Arisa contro il team di Veronica Peparini e Anna Pettinelli, c’è stato subito il primo candidato all’eliminazione: nonostante le grandi performance, i giudici hanno deciso di mandare al ballottaggio Alessandro.

La prima manche della settimana puntata del serale ha visto protagonista la squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli contro quella di Arisa e Lorella Cuccarini: dopo il guanto di sfida tra Tancredi e Aka7even che è stato rifiutato da Arisa, la partita è entrata nel vivo. Il primo punto è stato conquistato proprio da Tancredi, ma poi la squadra di Peparini e Pettinelli ha recuperato.

Grazie all’esibizione di Giulia che ha mostrato tutta la sua versatilità nella coreografia preparata dalla sua coach, che l’ha fatta performare su tre stili diversi proprio per mettere in luce le sue grandi qualità, e a quella di Samuele, che ha improvvisato conquistando i giudici, la squadra di Peparini e Pettinelli ha avuto la meglio.

Leggi anche: Amici, Arisa: tutti i look della cantante

Nonostante, infatti, Alessandro si sia messo in gioco in entrambi i confronti, dimostrando grande preparazione tecnica e talento anche nell’improvvisazione, dove ha fatto emozionare la sua coach Lorella Cuccarini, quasi commossa dalla sua performance, non è riuscito a portare al team i punti decisivi.

Amici: Alessandro sarà eliminato?

La squadra di Arisa e Lorella Cuccarini, quindi, ha dovuto far scendere sul palco nuovamente gli unici due allievi rimasti del team: da una parte Tancredi, il cantante che si è esibito con il suo inedito più famoso, “Las Vegas”, e il ballerino Alessandro, per cui la Cuccarini ha scelto un’altra performance molto particolare.

“Cerchiamo sempre di mettere in luce un aspetto diverso”, ha detto la Cuccarini.

I giudici, chiamati a scegliere tra due allievi molto talentuosi, essendo ormai arrivati in prossimità della semifinale, hanno scelto di salvare per il momento Tancredi, mentre hanno deciso di mandare al ballottaggio Alessandro, che dovrà quindi attendere gli altri due eliminati provvisori della serata per sapere se potrà continuare il suo percorso nella scuola, oppure dovrà per sempre abbandonare il talent.