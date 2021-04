Uomini e Donne, è crisi per una delle coppie più amate: fan sconvolti

Dopo aver smentito i rumors dei giorni scorsi, una delle coppie più amate di “Uomini e Donne” ha deciso di rompere il silenzio: “Battuta d’arresto”

Uomini e Donne (Screenshot)

Nei giorni scorsi abbiamo parlato della fine della relazione tra Claudio Cervoni e Sabina, ma questa volta a finire sotto l’occhio del gossip è un’altra coppia nata a “Uomini e Donne”. Amatissimi dal pubblico del talk show di Mediaset, si respira aria di crisi tra Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua. E’ già da un po’ che si vociferava una presunta crisi tra i due, ma nei giorni scorsi sono stati i diretti interessati a smentire i rumors.

Ma cosa è cambiato adesso? In una intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine del, la Di Padua ha deciso di raccontare la verità: tra loro c’è stato un forte litigio a causa di Armando Incarnato. L’ex dama di “Uomini e Donne” ha spiegato che il giorno dell’uscita dal programma con Riccardo, aveva raccontato a quest’ultimo di essersi sentita con Armando. Il napoletano le aveva proposto di incontrarsi ma lei ha rifiutato rispettando i suoi sentimenti. Roberta aveva però chiesto a Riccardo di non raccontare nulla a nessuno così da mantenere tutto loro il momento dell’abbandono del programma.

Ma a quanto pare il Guarnieri non ha mantenuto la promessa, spifferando tutto alla produzione. Un gesto che non è piaciuto alla Di Padua in quanto non ci sia stata complicità, per questo motivo ha perso la pazienza ed è esplosa: “Adesso è tutto più freddo. I suoi difetti caratteriali non li sopporto più”.

Roberta Di Padua e Guarnieri continuano a vedersi, ma il loro rapporto si è inclinato

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua (Insta-Stories)

Per l’ex dama di “Uomini e Donne”, Roberta Di Padua, è venuta a mancare nel suo rapporto con il Guarnieri una complicità che ritiene fondamentale in una relazione. Per questo motivo il loro rapporto si è inclinato. I due continuano a vedersi ma devono capire cosa c’è realmente.

La Di Padua nell’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha spiegato che probabilmente non è del tutto presa da Riccardo, difatti, l’ex dama ad oggi non ha ancora presentato il figlio al suo compagno. Segnale evidente che mostrerebbe la sua insicurezza circa la relazione con l’ex cavaliere di “Uomini e Donne”. Roberta prima di compiere un passo così importante, vuole essere certa dei suoi sentimenti e di chi ha accanto.

Al momento la Di Padua non lo ritiene opportuno in quanto abbia preso coscienza del fatto che tra lei e Riccardo ci sia stata “una battuta d’arresto”. Non sembrerebbe essere dello stesso avviso il Guarnieri il quale ha ammesso che ci sono degli alti e bassi nella loro storia ma è sempre innamorato della sua compagna.