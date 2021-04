Home » Consigli » Soap Opera » Una Vita » Una Vita, anticipazioni oggi 30 aprile: Genoveva vuole crescere da sola il figlio di Felipe

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 30 aprile 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Felipe ha proposto a Genoveva di sposarlo, ma la Salmeron lo ha spiazzato rifiutando. Non solo. La donna gli dice che crescerà il suo bambino da sola all’estero. Come mai? Cosa sta succedendo tra loro?

Felipe ha organizzato una cena romantica per chiedere a Genoveva di sposarlo, ma la donna, sorprendentemente, rifiuta la proposta. Perché?

Genoveva afferma di voler crescere il bambino da sola all’estero.

Felipe, dopo essere stato investito da un’auto mentre andava in tribunale per essere il testimone chiave contro Andrade, era uscito dall’ospedale e torna a casa, seppur non del tutto ristabilito.

Marcia era andata a fargli visita e ha confessato di provare ancora qualcosa per lui, ma Genoveva ha scoperto i due ex amanti mentre si stavano per baciare.

Genoveva, allora, ha mandato via Marcia dalla casa di Felipe. Più tardi la Salmeron è andata in bottega dove lavora Marcia e le ha intimato di lasciar stare Alvarez-Hermoso una volta per tutte.

A Marcia era caduto un fazzoletto. Se ne era impossessata Ursula: che cosa ha in mente la Dicenta?

Intanto la Sampaio ha sempre più sospetti nei confronti di Santiago, dopo averlo visto parlare per strada con Ursula.

Da giorni Bellita si mostrava sospettosa, diffidente e irascibile. Quando il produttore di Hollywood Gordon ha proposto a José di andare a Hollywood, la Del Campo è andata su tutte le furie e, a un certo punto, ha perso i sensi.

Dopo essere svenuta, Bellita resta a lungo incosciente senza dare segni di miglioramento, nonostante il ricostituente prescritto dal dottore. La famiglia comincia a temere il peggio.

José, Cinta e Arantxa sono preoccupati. Una lettera del medico ha avvertito i Dominguez che nel sangue della donna c’è qualcosa di strano e che potrebbe essere grave.

Marcelina accetta l’aiuto di Servante: si farà estrarre il dente che le fa male.

Camino è andata nell’atelier di Maite per chiederle spiegazioni riguardo alla sua partenza. Le due donne hanno finito per baciarsi con passione e avere un momento di intimità.

Maite ha poi promesso a Camino che rimanderà il suo ritorno in Francia per non separarsi da lei, in cambio però le chiede di fingere agli occhi di tutti di provare interesse per un ragazzo.

Felicia vuole trovare un pretendente per la figlia. Camino si mostra molto accondiscendente.

Agustina si agita per l’arrivo di un misterioso biglietto e si prepara a partire in tutta fretta, dicendo di dover raggiungere una sorella in difficoltà.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Sabato 1 maggio “Una Vita” viene trasmessa dalle 14.10 alle 15.30 circa sempre su Canale 5.