Un passo dal cielo 6 – I guardiani, anticipazioni della sesta puntata

Un passo dal cielo 6 – I guardiani anticipazioni sesta puntata

Un passo dal cielo 6 – I guardiani anticipazioni sesta puntata: giovedì 6 maggio 2021 la sesta stagione della fiction per la regia di Jan Maria Michelini, Cosimo Alemà e Beniamino Catena continua.

La sesta stagione di Un passo dal cielo, che per esteso si chiama Un passo dal cielo 6 – I guardiani, è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction prodotta da Matilde e Luca Bernabei.

Nel cast di Un passo dal cielo 6 – I guardiani ci sono sia volti noti sia new entry. Sono accreditati Daniele Liotti, Enrico Ianniello, Giusy Buscemi, Serena Iansiti, Gianmarco Pozzoli, Anna Dalton, Jenny De Nucci, Luca Chikovani, Filippo De Carli. La stagione vede anche la partecipazione di Aurora Ruffino e Pilar Fogliati e anche di Carlo Cecchi.

continua a leggere dopo la pubblicità

Di seguito la trama e le anticipazioni della sesta puntata di Un passo dal cielo 6 – I guardiani in onda giovedì 6 maggio 2021 a partire dalle ore 21.25 circa.

Un passo dal cielo 6 – I guardiani anticipazioni episodio 6, Il confine

Federica è una ragazza giovane e bella. Tuttavia le manca uno dei cinque sensi: la vista. Quando il corpo di suo padre viene ritrovato ormai senza vita, per Vincenzo (Enrico Ianniello) e Francesco (Daniele Liotti) inizia una nuova indagine. Questa volta devono entrare nel mondo tormentato e ammantato di silenzio di un paese di confine. È un paese sonnecchioso dove rivalità che hanno radici nel passato si scontrano con amori clandestini.

La vita di Manuela (Giusy Buscemi) e Vincenzo è sconvolta da un ritorno inatteso.

Francesco continua a scavare su come sia morta davvero Emma (Pilar Fogliati). Si avvicina piano piano alla verità proprio quando arriva a una svolta il suo rapporto con Dafne (Aurora Ruffino) e la piccola Lara (Mia McGovern Zaini).

Un passo dal cielo 6 – I guardiani quando va in onda su Rai 1? Programmazione

continua a leggere dopo la pubblicità

Daniele Liotti e Enrico Ianniello in una scena di Un Passo Dal Cielo 6 – I Guardiani. Credits: Rai

Un passo dal cielo 6 – I guardiani quando va in onda su Rai 1? L’appuntamento è alle 21.25 circa nelle seguenti date:

Prima puntata – giovedì 1° aprile 2021

Seconda puntata – giovedì 8 aprile 2021

– giovedì 8 aprile 2021 Terza puntata – giovedì 15 aprile 2021

– giovedì 15 aprile 2021 Quarta puntata – giovedì 22 aprile 2021

– giovedì 22 aprile 2021 Quinta puntata – giovedì 29 aprile 2021

– giovedì 29 aprile 2021 Sesta puntata – giovedì 6 maggio 2021

– giovedì 6 maggio 2021 Settima puntata – giovedì 13 maggio 2021

– giovedì 13 maggio 2021 Ottava puntata – giovedì 20 maggio 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Un passo dal cielo 6 – I guardiani su Rai 1 è soggetta a variazioni.

RaiPlay Un passo dal cielo 6 – I guardiani in diretta e in streaming

Un passo dal cielo 6 – I guardiani in diretta e/o in streaming è visibile su RaiPlay. La prima puntata è disponibile in anteprima rispetto alla messa in onda sulla piattaforma di RaiPlay da martedì 30 marzo 2021. Le restati puntate della stagione 6 della fiction sono su RaiPlay in diretta con la messa in onda e on demand a posteriori. RaiPlay è la piattaforma gratuita targata RAI. Per accedervi basta andare sul sito ufficiale o scaricare l’app per iOS e Android.