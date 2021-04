the-girlfriend-experience-3,-intervista-a-julia-goldani-telles

Arriva The Girlfriend Experience 3 con Julia Goldani Telles

Debutta domenica 2 maggio su Starzplay, con un nuovo episodio ogni domenica, la terza stagione The Girlfriend Experience, prodotta dal regista premio Oscar Steven Soderbergh e ispirata al suo omonimo film del 2009.

Scritta e diretta Anja Marquardt, regista tedesca di “She’s Lost Control”, la terza stagione di The Girlfriend Experience ha per protagonista Julia Goldani Telles, attrice e ballerina brasiliana-americana vista recentemente nelle cinque stagioni di “The Affair” nel ruolo di Whitney Solloway.

Il terzo capitolo della serie antologica segue le vicende di Iris (Goldani Telles), laureanda in neuroscienze che abbandona la scuola di specializzazione di Harvard per un lavoro in una misteriosa startup tecnico-scientifica con sede a Londra.

Dal momento che comincia a esplorare il mondo transazionale di The Girlfriend Experience, Iris scopre rapidamente che le sue sessioni con i clienti le forniscono un interessante vantaggio nel suo mondo lavorativo e viceversa. Questo la porta a chiedersi se le sue azioni siano guidate solo dal suo volere o anche da qualcos’altro, cominciando un profondo percorso di esplorazione.

Julia Goldani Telles interpreta Iris nella terza stagione di “The Girlfriend Experience”. Credits: Aimee Spinks/Starzplay.

“Sono entusiasta di questa stagione di The Girlfriend Experience” racconta Julia Goldani Telles a Tvserial.it, aggiungendo: “Si tratta di qualcosa che coglierà di sorpresa il pubblico, ma è molto attuale”.

L’attrice aveva appena concluso la promozione della quinta e ultima stagione di “The Affair”, quando ricevette un’email: Anja Marquardt voleva conoscerla per parlare di “The Girlfriend Experience”. “Non vedevo l’ora: ero una fan della serie da molto tempo, e l’idea di prendervi parte mi ha emozionato” ricorda Goldani Telles. Del suo primo incontro con la regista Marquardt, l’interprete di Iris rammenta quanto se ne intendesse di tecnologia ed intelligenza artificiale. “Più di tutto mi ha colpito il suo essere affabile e cordiale” dice Julia.

A convincere l’attrice è stata la parte scritta per lei. “Iris è un tipo di donna che non abbiamo mai visto in televisione prima d’ora” spiega Julia Goldani Telles. “Mi piace vedere personaggi femminili che non debbano per forza risultare simpatiche, essere sottomesse o compiacere tutti” afferma l’attrice, che aggiunge: “Iris ha sete di potere, è avida, e questo l’ha resa ancor più interessante da portare in scena”.

Da sinistra: Iris (Julia Goldani Telles) e Georges Verhoeven (Oliver Masucci) in una scena della terza stagione. Credits: Aimee Spinks/Starzplay.

Nel corso della sua esperienza come escort per “The Girlfriend Experience”, Iris imparerà a usare i suoi incontri con uomini potenti quali Georges Verhoeven (Oliver Masucci, Ulrich Nielsen di Dark) per ottenere informazioni di vitale importanza ai fini dei suoi esperimenti di neuroscienze. “Iris vuole andare oltre quello che questi uomini dicono di volere, per capire quello che desiderano davvero” dichiara Julia Goldani Telles.

Più di tutto, “The Girlfriend Experience 3” ambisce a rispondere al quesito che ossessiona l’attuale decennio, lo zeitgeist dei nostri tempi. Può un algoritmo creato dall’uomo e perfezionato dall’intelligenza artificiale essere in grado di dettare la nostra felicità?

Da serie come “Black Mirror” e “Soulmates”, passando per “Osmosis” e “La coppia quasi perfetta”, l’horror distopico televisivo sembra non voler smettere di scrutare il mondo degli incontri online.

“The Girlfriend Experience porta sullo schermo interrogativi che sono molto presenti nella coscienza collettiva, e indagando su cosa governa la nostra tecnologia e cosa governa i nostri sentimenti” chiarisce Julia Goldani Telles. Siamo ancora in grado di controllare una o gli altri? L’attrice non si sbilancia, ma promette: “Il modo in cui la serie risponde a questa domanda è unico”.

In apertura di post il video integrale con il racconto di Julia Goldani Telles riguardo all’esperienza di The Girlfriend Experience, disponibile dal 2 maggio in streaming su Starzplay.