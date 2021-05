temptation-island,-l’indiscrezione:-niente-coppie-vip

Spread the love

Temptation Island 2021 è al centro di numerose indiscrezioni ma ne è appena arrivata una che spazzerebbe via tutte quelle precedenti; Giuseppe Candela, giornalista di punta del portale d’informazione sulla cronaca Rosa Dagospia, ha avuto qualcosa da ridire sulla presenza dei Vip che, a quanto pare non ci sarà. Che cosa sappiamo quindi della prossima edizione? Chi la condurrà? Scopriamolo insieme!

Temptation Island 2021 è un programma molto atteso che, a livello di programmazione e palinsesto Mediaset, ricopre un ruolo fondamentale; di fatto viene trasmesso nel periodo estivo che, generalmente, è sempre molto debole e scoperto.

Il pubblico televisivo non ha molta voglia di stare davanti la tv d’estate, soprattutto dopo un periodo di reclusione dentro casa; la produzione di Witty sta facendo parlare molto di questo programma, non smentendo alcuna delle indiscrezioni che sarebbero ancora in giro sul web.

Si è parlato di numerose coppie vip che vi potrebbero prendere parte ma Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, ha lanciato un’indiscrezione che annullerebbe tutto quello detto finora.

Dagospia, l’indiscrezione: nessuna coppia di Vip

Temptation Island in formato completamente Vip è andato in onda solamente nel 2018, condotto da Simona Ventura; nel 2020 è poi andata in onda un’edizione molto riuscita e apprezzata dal pubblico con coppie miste, condotta da Filippo Biscigilia.

Stando alle dichiarazioni di Giuseppe Candela su Dagospia, la conduzione rientrerà in possesso del Biscione ex gieffino e non ci sarà nessuna coppia di personaggi noti:

“Che estate sarebbe senza le corna pop-trash di Temptation Island? Il reality prodotto da Fascino tornerà in onda su Canale 5 da fine giugno e lo farà con l’edizione condotta da Filippo Bisciglia. Le coppie non saranno già note al grande pubblico e non ci sarà nemmeno un mix con gli sconosciuti, l’edizione vedrà sei coppie “nip” alle prese con il loro viaggio nei sentimenti. In bilico l’edizione vip prevista a settembre con la conduzione di Alessia Marcuzzi”.

Che cosa ne pensate? Siete pronti a rinunciare ai sogni nel vedere in gioco Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, Stephanie Bellarte e Alessio Guidi e Rosa e Daddy? Se queste parole fossero vere, per chi spera ancora nei vip sarebbe una bella doccia gelata!