sonia-bruganelli-a-dubai:-“furbetta”-del-turismo-vaccinale?

La produttrice tv Sonia Bruganelli, a capo della Sdl2005, moglie di Paolo Bonolis, ha postato foto e video di Dubai, dov’è volata di recente. Prima che si scatenassero i soliti detrattori che l’accusano di ostentare il lusso, questa volta è intervenuto Bonolis, spiazzando tutti. Cosa le ha scritto il marito, conduttore di “Avanti un altro!”? Come ha reagito la Bruganelli? Quali sono stati i principali commenti degli utenti?

Sonia Bruganelli, produttrice televisiva a capo della Sdl2005 e moglie di Paolo Bonolis, è abituata alle polemiche social.

L’imprenditrice, infatti, non ha mai fatto mistero di amare il lusso e la bellezza e ha spesso condiviso online acquisti, esperienze e viaggi, finendo spesso nel mirino di moralisti e detrattori.

È successo anche di recente, quando su Instagram ha postato foto e video di una sua trasferta a Dubai, dove, per lavoro, era già stata a marzo.

Paolo Bonolis a Sonia Bruganelli: “Fattelo un viaggio, no?!”

Questa volta, prima che si sollevasse il solito polverone di critiche relative alla ricchezza ostentata da parte della Bruganelli (cosa che le è stata spesso rimproverata), è intervenuto direttamente il marito, Paolo Bonolis.

Il conduttore di “Avanti un altro!” e “Avanti un altro! Pure di sera” ha scritto tra i commenti:

“Ma fattelo un viaggio no?!?! (aggiungendo la risata)”.

Ovviamente il presentatore era molto ironico. Tanto che la Bruganelli, divertita, ha replicato:

“Sei un cretino!”.

Così facendo, tuttavia, quella che sembrava in apparenza una frecciatina, quasi un rimprovero alla moglie si è trasformata in un’arma vincente per spiazzare gli haters, “bruciandoli sul tempo” e lasciandoli a bocca aperta (e asciutta).

Sarà stato anche per l’intervento di Bonolis che, a questo giro, sono stati molti di più gli utenti che si sono complimentati con la Bruganelli di quelli che hanno puntato il dito contro di lei.

Tanti, infatti, hanno ammesso che a loro volta, se avessero potuto, sarebbero immediatamente partiti per una vacanza in un posto da sogno come quello mostrato dalla produttrice e che era bello vedere quegli scenari da favola proprio in un periodo come quello attuale.

Sonia Bruganelli: turismo vaccinale a Dubai? “Già fatto il Covid”

Certo, qualche critica non è mancata, soprattutto in riferimento alla pandemia e alle normative vigenti sugli spostamenti.

Qualcuno ha sottolineato anche la questione del “turismo vaccinale” che si sarebbe diffuso a Dubai e di cui, secondo alcuni, potrebbe aver beneficiato la Bruganelli con il team al suo seguito.

Su questo punto specifico, tuttavia, la produttrice aveva già risposto a marzo, quando con lei, negli Emirati, era volato anche il secondogenito Davide Bonolis.

In quell’occasione Sonia aveva replicato che lei e il figlio non avevano bisogno di fare il vaccino perché avevano già avuto il Covid entrambi e quindi, ha scritto, adesso tutti e due posseggono “gli anticorpi“ contro il Coronavirus.