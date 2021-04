sfida-tra-gli-irriducibili-delle-farc-e-le-squadracce-di-maduro:-vittime-ed-emergenza-umanitaria-al-confine-tra-colombia-e-venezuela

Lampi di guerra si accendono lungo la frontiera che divide la Colombia dal Venezuela. Da oltre un mese, in un crescendo di attacchi, scontri a fuoco, attentati, si consuma una battaglia per il controllo del territorio attorno a Apure, nord est della Colombia, Dipartimento di Magdalena. Il Fronte Decimo Martín Villa e la Segunda Martquetalia delle nuove Farc, le fazioni che non hanno accettato l’accordo di pace di Cuba (2016) cercano con le armi nuovi spazi e vie di comunicazione.