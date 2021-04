Oscar del cioccolato 2021: queste sono tutte le tavolette più buone d’Italia

Anche quest’anno sono state incoronate le migliori tavolette di cioccolato Made in Italy. Si è svolta qualche giorno fa la premiazione “Tavoletta d’Oro”, organizzata dalla Compagnia del Cioccolato e giunta alla 19esima edizione. Per decretare le tavolette vincitrici la giuria ha assaggiato oltre ottocento tavolette e altri deliziosi prodotti di cioccolato tra cui creme spalmabili, praline e canditi ricoperti.

Il concorso ha visto come protagonisti i più grandi maestri cioccolatieri italiani e le loro irresistibili creazioni, fiore all’occhiello di una tradizione secolare che si è evoluta nel tempo. Per quest’edizione la Compagnia italiana del Cioccolato ha voluto premiare le migliori produzioni artigianali e le piccole industrie nazionali.

“Il Premio fotografa quasi completamente il cioccolato italiano di alta qualità – sottolinea Gilberto Mora, Presidente della Compagnia del Cioccolato – ed è in perfetta sinergia con il grande lavoro che Compagnia sviluppa con i corsi di formazione e gli eventi in Italia e all’estero dedicati alla promozione del cioccolato italiano. Le degustazioni di quest’anno hanno riconfermato l’alto livello raggiunto dai cioccolatieri di punta italiani che ormai sono stabilmente ai primi posti per il cioccolato di alta qualità in Europa e nel mondo. Abbiamo constatato una tendenza, anche di importanti cioccolatieri già affermati, a seguire tutto il processo produttivo partendo dalle fave di cacao per proporre il proprio cioccolato d’origine e una particolare attenzione alle creme spalmabili e cioccolati al latte ad alta percentuale. Continueremo ad analizzare con attenzione il mercato per presentare e valorizzare anche i giovani produttori emergenti. Inoltre vogliamo sottolineare come tutti i cioccolati giunti tra i finalisti rappresentino la fascia alta del cioccolato italiano per cui vorrei aggiungere alla lista d’eccellenza e ringraziare gli altri importanti produttori italiani arrivati tra i finalisti/cioccolati d’eccellenza come Aruntam, Castagna, Bonajuto, Donna Elvira, Bodrato, Bardini, Amaro, Dolciaria Marche, Marangoni, Tipicobarocco,Varvaro, Bernardi, Villa & Stacchezzini,Macondo, Crea.”