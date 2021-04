“nessuno-scriva-o-legga-nella-nostra-mente”,-in-cile-una-legge-contro-le-neurotecnologie-invadenti

UNA LEGGE in difesa dei “neurodiritti”. Per tutelare le nostre menti colpite dalla nuova tecnologia digitale. Una norma rivoluzionaria che si apre a un futuro già presente ma non ancora definito. L’ha approvata il Cile all’unanimità al Senato e adesso attende il voto della Camera. Entrerà a far parte della nuova Costituzione che un voto plebiscitario ha deciso di riscrivere per mandare in soffitta quella voluta dal dittatore Pinochet, causa di sei mesi di sommosse sanguinose alla fine del 2019.