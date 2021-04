mind,-intitolate-le-prime-vie-del-distretti-dell’innovazione-nell’area-expo.

Il cantiere dell’Ospedale Galeazzi nel sito Arexpo Mind Milano Innovation District area ex Expo, Milano, 13 Aprile 2021. ANSA/MATTEO CORNER

Il primo maggio, a sei anni esatti dall’inaugurazione dell’Esposizione universale di Milano, saranno intitolate le prime strade di Mind, il Milano Innovation District che sta sorgendo nell’area dell’Expo.

Si tratta di via Decumano (conferma del nome latino che aveva una delle strade principali di Expo), piazza Expo, nello spiazzo dove si trova l’Albero della vita, e via Rita Levi Montalcini, un nome che conferma la vocazione scientifica che sta prendendo l’area che si prepara ad ospitare non solo lo Human Technopole, ma anche il nuovo ospedale Galeazzi ora in costruzione, e il campus scientifico dell’Università Statale.

Alla intitolazione sarà presente anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. (ANSA).