l’amministratore-delegato-di-astrazeneca-parla-dopo-l’avvio-della-causa-ue-sulle-dosi-mancate:-“abbiamo-salvato-10-mila-vite”

LONDRA. “Nessun rimpianto, non abbiamo promesso più dosi di vaccino anti Coronavirus di quante possibili. Potevamo fare meglio, ma abbiamo già salvato oltre 10mila vite solo in Regno Unito”. Pascal Soriot parla a tutto campo durante una tavola rotonda con alcuni giornalisti della stampa internazionale cui Repubblica ha partecipato. Per la prima volta il Ceo di AstraZeneca si concede ai giornalisti dopo l’annuncio dell’azione legale dell’Unione Europea contro il colosso farmaceutico anglo-svedese per il ritardo della consegna di decine di milioni di dosi del vaccino di Oxford anti Covid.