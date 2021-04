Home » Tv » Isola dei Famosi » Isola dei famosi, Vera Gemma: il pubblico la vuole in gara

Vera Gemma è una vera e propria icona di questa 15esima edizione dell’Isola dei famosi; dall’essere isolata da tutti a capo delle Amazzoni e poi delle Valchirie, la sua eliminazione è stata molto difficile da accettare per il pubblico. Tramite il suo profilo instagram l’attrice ha condiviso post e stories che, nel corso della diretta tv del programma, chiedevano a gran voce il suo rientro!



L’isola dei famosi non sarebbe stata la stessa cosa senza di lei: Vera Gemma; entrata come una bomba sexy ed irriverente, la figlia del noto regista Gemma, ha portato non solo dinamiche, rancori e amicizia in Honduras, ma anche il segno di una partecipazione che non ha dimenticato nessuno.

La sua evoluzione è stata davvero invidiabile: da amica e “burattinaia” di Awed, a leader delle Amazzoni e poi delle Valchierie; nonostante le pressioni dell’intero gruppo, la donna ha resistito per ben 12 puntate ed ha avuto modo di visitare entrambe le isole disponibili.

Nel corso della scorsa puntata, l’attrice ha avuto modo di raccogliere ciò che ha seminato in 40 giorni di permanenza in Honduras, ossia tutto l’amore del pubblico che chiede a gran voce la sua presenza.

Vera Gemma manca al pubblico

Vera Gemma è stata eliminata una settimana fa ma, nonostante tutto, per il pubblico è come se fosse stata in studio: post, tweet e foto di persone che volevano l’attrice a tutti i costi in gioco.

La regina del gioco che ha scritto su un post Instagram alla fine della puntata: “Persino io mi manco, grazie dei messaggi!”.

Tra chi la incoraggia a non mollare, chi la incita a farsi vedere più in tv, un utente commenta:

“Il pubblico italiano non sa guardare i reality, meritavi di restare”.

Un problema culturale? Nel frattempo aspettiamo con ansia il suo ingresso in studio al fianco del suo Jedà!