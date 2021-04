Isola dei Famosi- Ilary alla Rodriguez: La maliziosa dichiarazione su Ignazio Moser

E’ da poco sbarcato in Honduras, il fisicatissimo ex ciclista, Ignazio Moser e subito la situazione si fa incandescente. Il bel trentino, fidanzato di Cecilia Rodriguez, fa già parlare di sè con un bacio all’ex letterina

Continua la ricerca degli autori de L’isola dei famosi del maschio alfa di quest’edizione. Così, dopo l’entrata dell’ex “pupo” Matteo Diamante, la tredicesima puntata del reality show vede l’ingresso in gioco di Ignazio Moser.

Figlio d’arte nonché fidanzato di Cecilia Rodriguez, conosciuta durante la sua partecipazione al «Grande Fratello Vip», lo sportivo – dopo il classico lancio dall’elicottero – inaugura la sua avventura in Honduras con la prova del bacio in apnea.

In coppia con Francesca Lodo, che la scorsa settimana – a causa del rifiuto di Gilles Rocca – non ha potuto partecipare, il nuovo naufrago deve superare il record di Matteo Diamante e Vera Gemma per vincere un piatto di pasta al ragù.

“Mi raccomando non tirare fuori la lingua, è solo un bacio a stampo. Bisogna essere chiari qui” specifica dallo studio la sorella di Belen, in un tailleur nero che la rende super professional più che sexy.

Ilary Blasi e il siparietto malizioso con Checu

Con l’arrivo di Ignazio sull’isola dopo un fermo in Messico immediatamente si scaldano i motori, con bollenti dei siparietti in studio, alla presenza della gelosissima fidanzata Cecilia. Ilary Blasi, la padrona di casa, coinvolge la coppia per vedere se tra i due il rapporto è solito. Con in mano una lavagnetta e a distanza partono le domande. E spuntano retroscena e confessioni.

Prima di iniziare Lady Totti si concede un altro scivolone, chiede all’argentina se il compagno: “Ha la penna calda?”. Ed ecco l’inizio con tanto di malizia di una serie di perle. “Il nostro primo bacio? Quando ho lasciato l’altro” è la migliore, in risposta a una domanda diretta di Ilary.

Poi spuntano varie curiosità: dal primo fidanzato di Ceci, dal nome curioso “Pampi” alla fidanzata storica di Ignazio e poi ancora la prima scena di gelosia scoppiata nella coppia e i vestiti al primo incontro.

I due però sembra non abbiamo sintonia, la stessa conduttrice, fa capire che il rapporto di coppia non è perfetto.

Siamo sicuri che il naufrago partito già in picchiata ci darà belle soddisfazioni e chissà nell’elenco sbucherà qualche nuova amante, occhio Cecilia!