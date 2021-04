figliuolo-centra-l’obiettivo,-raggiunte-le-500mila-vaccinazioni-al-giorno:-“a-luglio-60%-immunizzato”

In extremis, ma alla fine il ‘sistema Italia’ ha praticamente raggiunto il target delle 500mila vaccinazioni giornaliere promesso per fine aprile. Ad annunciarlo è stato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all’emergenza Covid, intervento a Porta a Porta.

“I dati del pomeriggio mi portano una proiezione di una forbice fra le 480mila e le 520mila dosi”, rivela infatti il commissario nel salotto di Porta a Porta. “La macchina organizzativa è pronta – aggiunge – ora abbiamo anche la benzina”.

I VACCINI IN ARRIVO – Il problema, come noto, è stato l’approvvigionamento insufficiente di vaccini, anche se proprio su questo fronte negli ultimi giorni si sono fatti i progressi maggiori. Nelle prossime ore giungeranno all’hub azionale della Difesa all’interno dell’aeroporto militare di Pratica di Mare circa 2,5 milioni di dosi facenti parte di tre lotti distinti. Oltre 2 milioni di Vaxzevria (AstraZeneca), più di 270mila di Moderna e circa 160mila di Janssen (Johnson&Johnson), che verranno ripartiti e poi distribuiti nei prossimi giorni alle Regioni-Province autonome. Un carico che, unito ai 2,2 milioni di dosi Pfizer avvenuto lo scorso 27 aprile “permetterà alle Regioni di consolidare il trend in crescita delle somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale nazionale”, sottolineano dalla struttura commissariale

OBIETTIVO IMMUNITA’ DI GREGGE – L’auspicio di Figliuolo è quello di arrivare a 6-700mila dosi giornaliere per giungere a fine settembre “all’80% di immunizzazioni”. In particolare “entro metà luglio” si dovrà avere “il 60% della popolazione immunizzata con prima e seconda dose”.

Solo una pesante vaccinazione di massa potrà consentirci infatti di passare permetterci di passare “un’estate un po’ più tranquilla ma sempre seguendo le regole”.

LA VACCINAZIONE IN AZIENDA – Sul tema della campagna di vaccinazione nelle aziende, il commissario ha quindi preciso che partirà quando sarà messa in sicurezza la fascia degli over 65, “anche solo con una prima dose”. Quella, ha affermato, “è la linea di frattura sotto la quale si può pensare di dare la possibilità alle aziende di vaccinare il proprio personale e superare il concetto delle classi di età, perché nel frattempo avremo finito di vaccinare il personale più fragile e vulnerabile”.

IL VACCINO AI RAGAZZI – Intanto dalla Germania, dove si è toccata quota 1,1 milioni di somministrazioni in sole 24 ore, il ceo di BioNTech, Ugur Sahin, fa sapere che tra poche settimane i ragazzi in età compresa fra 12 e 15 anni potrebbero essere vaccinati. Probabilmente dall’inizio di giugno. Ovviamente sarà necessaria l’autorizzazione da parte dell’Ema ma ciò “può accadere rapidamente” visto che la valutazione dei test “dura in media dalle quattro alle sei settimane”

