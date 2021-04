festa-dei-lavoratori-che-non-lavorano,-il-1-maggio-di-supalova-by-joe-t-vannelli-in-diretta-su-facebook.

Questo Primo Maggio 2021 sarà una “Festa dei Lavoratori” simbolica per i lavoratori dello spettacolo e della nightlife, per i quali, al momento il Governo non ha ancora espresso possibili date di riaperture estive e di ripartenza.

Per questo, Joe T Vannelli, dj e produttore di fama internazionale, impegnato da oltre un anno in un Tour in tutta Italia (il “Joe T Vannelli Live on Tour”), allo scopo di valorizzare il territorio italiano, in tutta la sua inestimabile bellezza, attraverso le conclamate dirette streaming con numeri da capogiro (circa 12.000.000 di views su Facebook), si fa portavoce di un messaggio forte:

“Ci hanno rubato completamente l’identità artistica, il mio lavoro non esiste più. Una volta facevo il dj, oggi mi devo adattare alla situazione. Non voglio sperare, ma voglio essere certo del nostro futuro, come professionista e come artista.

I segnali che arrivano da alcuni luoghi nel mondo, come Barcellona, Madrid, Londra, Amsterdam, così come oltre Oceano e in alcune zone d’Oriente, dimostrano che eventi in sicurezza sono fattibil rispettando le regole.

Anche per questo il mio evento in streaming del 1 Maggio sarà realizzato in sicurezza con tutti i protagonisti di Supalova (muscisti, cantanti, performers) tutti “tamponati”.”

Riunirà la sua storica crew di Supalova, il suo format di serata più noto, che tra gli anni 2000 e 2012 lo ha visto protagonista indiscusso di grandi eventi nei locali di tutto il mondo, per uno streaming dedicato ai “Lavoratori che non Lavorano”.

Info:

Per seguire la diretta Supalova – Sabato 1 Maggio 2021 ore 21:30

https://www.facebook.com/joetvannelliofficial

FB https://www.facebook.com/joetvannelliofficial/live

IG https://www.instagram.com/joetvannelli/



YT https://www.youtube.com/channel/UCrSh8D5DkJa0CWSn1s3WLuQ

Web http://www.joetvannelli.com/