e’-sempre-mezzogiorno,-frecciatina-velenosa-a-elisa-isoardi-“le-ho-mandato-un-messaggio-ma-non-mi-ha-risposto-…”

Spread the love











E’ sempre mezzogiorno è la trasmissione condotta da Antonella Clerici che ha sostituito “La prova del cuoco” condotta da Elisa Isoardi e, prima di lei, dalla stessa Antonella Clerici. Pare che la produzione de La prova del cuoco ritenesse che questa trasmissione, così come confezionata, non avesse più nulla da dire e, per questo, si é pensato di cambiarla un po’.

E’ sempre mezzogiorno è seguitissima e la Clerici dietro la cucina sembra sempre molto a suo agio.

Antonella Clerici racconta di aver sentito Elisa Isoardi

Chi voleva che la Isoardi e la Clerici fossero acerrime nemiche è rimasto certamente deluso perchè qualche puntata fa, Antonella Clerici ha raccontato, in diretta, di avere sentito Elisa Isoardi che sta benissimo ed è in via di guarigione dopo l’infortunio all’occhio e ha detto che per la Isoardi ci sono delle belle novità lavorative. Voci di corridoio ritengono che la Isoardi appena termina la quarantena e si rimette con l’occhio, sarà impegnata con qualche trasmissione però, questa volta sulle reti Mediaset.

Il cuoco lancia una frecciata a Elisa Isoardi “le ha scritto un messaggio ma non mi ha risposto”

Ieri, durante la puntata di E’ sempre mezzogiorno, lo chef genovese Ivano Ricchebono, ha lanciato una frecciatina velenosa a Elisa Isoardi. Tutto è iniziato quando la Clerici gli ha detto riferendosi a Elisa Isoardi: “Tu a lei la trattavi bene, a me no” e lui di rimando: “Ti dirò una cosa, ieri le ho mandato un messaggio e non mi ha ancora risposto… così capisci” e poi: “Oggi le mando un altro messaggio vediamo se mi risponde”.

Poi la Clerici gli ha risposto così, scherzando: “magari non ha risposto perché non ci vede ancora con un occhio” e il cuoco Ivano, dopo aver sottolineato che Elisa Isoardi, nel reality Ballando con le stelle, trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai 1 si è rotta un piede e all’ Isola dei famosi si è fatta male ad un occhio, ha commentato che forse era il caso per lei di non fare più reality ma poi ha aggiunto: “E’ stata bravissima, è in forma smagliante”.

Elisa Isoardi all’isola aveva litigato con Tommaso Zorzi, che l’aveva accusata di essere troppo buona con tutti e lei gli aveva risposto che lui nella casa del grande fratello aveva fatto la stessa cosa.

E lui di rimando le aveva detto: “Non credo proprio, tant’è che l’ho vinto!”.

Poi, Stefania Orlando sui social aveva scritto a difesa dell’amico Tommaso:

“Evidentemente la Isoardi ha visto un altro GF Vip!”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...