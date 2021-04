dolci-regali-per-la-festa-della-mamma!

La mamma è sempre la mamma. E merita di essere coccolata ancora di più nella ricorrenza dedicata proprio a lei, che quest’anno cade domenica 9 maggio. Come? Con un fiore, una dedica e indimenticabili regali per la Festa della Mamma che addolciranno sicuramente la giornata.

Festa della Mamma: regali 2021

Cosa regalare alla mamma per la sua festa? Nella gallery in alto abbiamo raccolto idee da mangiare e da bere. E soprattutto, acquistabili facilmente online.

Regali dolci per la Festa della Mamma

Per rendere una giornata speciale ci vuole un dolce speciale: non possiamo che affidarci agli intriganti abbinamenti pensati da maestri pasticceri e chef. A partire dalle box delle meraviglie di Ernst Knam fino alla torta “W la Mamma” firmata Carlo Cracco. In più: cioccolatini originali e gioielli da mangiare.



Se invece avete voglia di cimentarvi in pasticceria, non potete perdervi la nostra selezione di crostate per la Festa della Mamma.

Vini indimenticabili da regalare alla mamma

Perché non celebrare la mamma con un brindisi in compagnia? Bottiglie preziose per un cin cin in famiglia, oppure da far recapitare a domicilio. Ne abbiamo selezionati per tutti i gusti, dalle bollicine agli ormai immancabili rosé.

I regali di La Cucina Italiana

Per tutte le mamme che amano la cucina non possono di certo mancare i regali firmati da noi, come l’abbonamento al magazine, disponibile con diverse offerte carta e digital. E perché non stupirla con un buono regalo di La Scuola de La Cucina Italiana? Il voucher personalizzabile ha una validità di 12 mesi e potrà essere utilizzato per partecipare ai nostri corsi di cucina, scegliendo a piacere la data, sia per le prossime lezioni in sede, sia per quelle in diretta streaming, il cui calendario è in continuo aggiornamento.

Infine, da non perdere i prodotti brandizzati in vendita da Condé Nast Frame, come il grembiule o il ricettario.

Tutte le nostre idee regalo per la Festa della Mamma 2021 sono nella gallery in alto. Se invece desiderate sorprendere la mamma realizzando un menu con le vostre mani, non perdetevi i nostri consigli qui sotto.