Spread the love











La piccola Denise Pipitone scomparsa nel 2003 non porta il cognome dei genitori Piera Maggi e Pietro Piluzzi. Il motivo che non tutti conoscono. Nonostante le tantissime piste seguite dagli inquirenti dopo 17 anni non è ancora stato svelato il mistero sulla scomparsa di Denise Pipitone. La sparizione della piccola continua a rimanere un mistero. […]

L’articolo Denise Pipitone, il mistero del cognome che non appartiene ai genitori proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...