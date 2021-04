coronavirus-nel-mondo:-oltre-150-milioni-di-contagi-nel-mondo-da-inizio-pandemia

Ha superato oggi quota 150 milioni il numero di contagi da Covid-19 registrati ufficialmente in tutto il mondo dall’inizio della pandemia, secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins. I guariti sono stati oltre 87 milioni. I morti più di 3,1 milioni. Il Paese più colpito in termini assoluti dal nuovo coronavirus restano gli Stati Uniti, con 575 mila decessi su 32 milioni di casi. Seguono il Brasile con 401 mila morti su 14,6 milioni di contagi e l’India con quasi 205 mila decessi su 18,4 milioni di casi. Il Messico riporta ben 216 mila morti nonostante ‘soltanto’ 2,34 milioni di contagi.

Nelle ultime 24 ore, numeri da record per contagi e morti covid in America Latina, dove ci sono problemi con i vaccini. In Colombia, per la prima volta sono stati superati i 500 morti in un giorno. In Argentina, nuovo record di decessi giornalieri con 561 morti. Il Brasile abbia superato la soglia dei 400.000 morti per covid in soli quattordici mesi.

Argentina: nuovo record di decessi giornalieri con 561 morti. Ritardo nella consegna dei vaccini AstraZeneca

L’Argentina ha segnato questo giovedì il numero più alto di decessi giornalieri associati al Covid-19, con 561 vittime. L’ultimo bollettino epidemiologico delle autorita’ sanitarie rileva inoltre 23.718 nuovi contagi. Il totale delle persone contagiate e’ arrivato invece a quota 283.779, con un incremento di circa 100 mila casi dall’inizio di aprile. Dall’inizio della pandemia si registrano complessivamente 2.928.890 contagi e 62.947 morti. Anche livello di occupazione delle Unit à di terapia intensiva (Uti) segna un record sia a livello nazionale, con il 68,3 per cento, che nell’Area metropolitana di Buenos Aires (Amba), con il 76,8 per cento.



Il totale di persone ricoverate nelle Uti è di 5.178 unità. Il livello di saturazione e’ ancora più critico se si considera esclusivamente il distretto della citta’ di Buenos Aires, dove le cifre ufficiali indicano un 85 per cento di occupazione complessiva ma con diverse strutture che operano oltre il 100 per cento. In questo contesto, nella capitale argentina, i tempi di attesa per i ricoveri sono di diverse ore con frequenti deviazioni dal settore privato a quello pubblico.

Il ministro degli Esteri argentino Felipe Solà si è rammaricato del ritardo in Argentina delle prime spedizioni di 22,4 milioni di vaccini AstraZeneca-Oxford. “Abbiamo un grosso problema chiamato AstraZeneca”, ha detto Solà alla radio El Uncover analizzando l’attuale panorama dei vaccini nel paese sudamericano che oggi ha registrato 561 morti per covid, raggiungendo un nuovo record di morti in 24 ore.



AstraZenecea aveva impegnato circa 150 milioni di dosi per l’America Latina, con il laboratorio argentino mAbxience, che produce il principio attivo, e il messicano Liomont, incaricato del confezionamento.



Di quei 150 milioni, 75 milioni erano destinati al Messico; 22,4 milioni in Argentina e il resto in altri paesi dell’America Latina. Secondo Sola’, il laboratorio argentino ha gia’ inviato al Messico “più di 30 milioni di principio attivo” ma la produzione “è ferma” in quel paese, quindi i vaccini confezionati non sono arrivati a Buenos Aires.



L’esponente di governo ha sottolineato che “oltre alla mancanza di vaccini, quello che manca e’ l’informazione. Non abbiamo informazioni scritte e dettagliate. AstraZeneca non ha spiegato il ritardo, ma siamo in contatto con loro”.



Il ministro della Salute, Carla Vizzotti, ha incontrato il rappresentante di AstraZeneca in Argentina. “Siamo spiacenti di confermare un ritardo nella nostra intenzione di iniziare prima le spedizioni in America Latina, nonostante lavoriamo instancabilmente per accelerare la fornitura”, ha detto il laboratorio anglo-svedese in una dichiarazione dopo quell’incontro

Covid: Colombia, superati 500 morti in un giorno, è la prima volta

La Colombia ha registrato oggi 505 morti per covid, la cifra più alta riportata in un solo giorno da quando è scoppiata la pandemia. Lo ha riferito il Ministero della Salute.



Il Paese, che attualmente sta affrontando una terza ondata del virus, ha superato i 400 morti il 19 aprile e dieci giorni dopo ha superato la soglia dei 500, secondo quanto riporta il registro giornaliero delle vittime.

Covid: Bolsonaro contro restrizioni, ma in Brasile 400mila morti

Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è tornato ancora una volta a criticare duramente le misure di isolamento sociale, nonostante il Brasile abbia superato la soglia dei 400.000 morti per covid in soli quattordici mesi.



Secondo Bolsonaro le politiche di “chiudere tutto”, “restare a casa” e “isolamento” generano disoccupazione e porteranno le città “alla miseria”.



“Il governo federale non ha chiuso il commercio, ne’ ha detto che tutti dovevano restare a casa”, ha spiegato il presidente visibilmente irritato, alludendo alle restrizioni imposte dai governi regionali e municipali per contenere il virus.



Il covid “non andrà via purtroppo – ha aggiunto Bolsonaro -, dovremo convivere con il virus, anche perche’ sta cambiando sempre di più. Spero che non ci sia una terza ondata; chiediamo a Dio di non averne una, ma dobbiamo affrontarla perche’ se la politica del ‘blocco’, dello stare a casa, continua”, portera’ alle citta’ “alla miseria”.