Amici | La lettera di Giulia al cantante: “Ti amo”

Giulia Stabile è una delle ballerine del talent di Amici 20 condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5 il sabato sera. Una ragazza brillante, con un talento da vendere, notata per la sua passione e determinazione di raggiungere quello che è il suo sogno dal ballerino professionista Sebastian Melo Taveira.

La ballerina è la più giovane tra gli allievi suoi compagni, nata a Roma nel 2002 dove vive con sua mamma originaria della Spagna e suo papà. La passione per la danza comincia dall’età di tre anni, e nel corso degli anni ha studiato la danza classica e quella moderna che definisce essere il suo stile ma si considera una ballerina versatile. Ella si considera una persona solare, determinata sensibile, buona ma anche insicura, una delle caratteristiche che l’hanno spesso ostacolata per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Giulia è l’unica ballerina che mette d’accordo quasi tutti i professori, in particolare Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.

Una persona splendida tanto che Esa ha ammesso di avere un sentimento per lei che va oltre l’amicizia affermando: “Tu per me non sei una sorella. Ho cercato di fartelo capire, ma tu non l’hai capito perchè sei ingenua, ma questo è il bello di te e ho dovuto fare questo discorso imbarazzantissimo” ma la risposta di Giulia è stata : “Non voglio rovinare il nostro rapporto. Io sto bene così”, in quanto lo vede solo come un amico.

Giulia si è innamorata di uno dei compagni del talent show, il cantante Sangiovanni e, parlando della storia d’amore egli ha ammesso: “C’è stato un giorno in particolare in cui ho detto forse mi sono innamorato di lei. No, non di come balla. C’è stato un momento preciso in cui è salita sul palco e ho detto mi sto innamorando a guardarla. Era una cosa folle, era un’altra cosa”.

Una coppia amatissima dal pubblico tanto che la ballerina ha dedicato una lettera al fidanzato Sangiovanni.

Giulia e la lettera d’amore al cantante Sangiovanni

Tra i banchi del talent show Amici spesso nasce l’amore, quello vero, profondo e puro come tra Sangiovanni e la ballerina Giulia. Giulia aveva confessato che prima di entrare nel talent non aveva mai dato un bacio a nessun ragazzo essendo molto sfortunata con i ragazzi senza mai essere riuscita a trovare l’amore vero. Sangiovanni, invece, voleva concentrarsi solo sull’arte e sulla musica ma alla fine ha dovuto cedere di fronte all’amore.

Il cantante giù di morale per l’esito della gara al televoto, che lo ha lasciato al terzo posto ha come rassicurazione l’affetto e la stima della ballerina Giulia, che ha deciso di scrivergli una lettera d’amore per dimostrargli l’amore e la stima che prova per lui suscitando le lacrime di emozione del ragazzo.

Il daytime rivela alcune parti del contenuto di tale lettera: “Dirti con il labiale, aperte virgolette, ti amo, chiuse virgolette, nascondendo la bocca con le mani ai lati; sentirmi dire: che bella che sei, dopo la doccia, struccata e piena di bolle e poi imbarazzarmi, darti la mano nel tragitto casetta – studio, venire da te la mattina a cambiarti la batteria e darti un bacio sulla testa e più di uno sulla guancia, dormire con te, darti un bacio ogni volta che esco di casa come facevo con i miei genitori“.

Per Giulia il bacio ha una grandissima importanza che rappresenta esattamente quelle due parole, tanto che il cantante ha risposto con “Ti amo” e commosso ha affermato: “Questa lettera mi ha distrutto”. La lettera è conclusa con una frase della canzone Lady scritta da Sangiovanni ispirandosi alla loro storia d’amore.