zaffini-(fdi)-a-inews24:-“coprifuoco-e-speranza,-la-lega-smetta-di-ostacolare-fdi.-il-nemico-sta-da-un’altra-parte”

Francesco Zaffini (Da Facebook)

Senatore, iniziamo dalla mozione di sfiducia al ministro Speranza, alla fine la Lega e Forza Italia hanno votato contro…

“La Lega e Fi hanno votato contro, ma in tutti gli interventi che sono poi seguiti, hanno calcato ancora più di noi la dose delle critiche nei confronti del ministro e della gestione della pandemia da parte del ministero. Addirittura, poco dopo, è stata diramata un’agenzia dove un fantomatico “centrodestra di governo”, che non si capisce bene cosa sia, ha proposto una Commissione d’inchiesta sul piano pandemico. Quindi praticamente, la nostra mozione di sfiducia non l’hanno votata, poi però hanno proposto una Commissione d’inchiesta per l’inadeguatezza del ministro e del ministero. Ora, io a casa mia questa roba la definisco strabismo istituzionale, ma preferisco lasciare agli elettori e ai cittadini decidere quale posizione preferire”

Ma pensavate davvero che Forza Italia e Lega si sfilassero dal governo in questo modo, sfiduciano il ministro Speranza?

“Non era una mozione di sfiducia nei confronti del governo, ma unicamente del Ministro Speranza… “

La mozione di sfiducia a Speranza

Roberto Speranza (via Screenshot)

Sarebbe cambiato poco, dal momento che gli altri partiti di maggioranza avevano già minacciato la crisi, qualora il titolare della Salute fosse stato sfiduciato…

“Guardi, io credo che i sondaggi la dicano lunga su quanto gli elettori di centrodestra siano stanchi dei giochini di palazzo, e di quanto invece vogliano semplicemente un’opposizione seria, chiara , senza fronzoli e che richiami la necessità di tornare al voto per avere finalmente un governo legittimo ed eletto dagli italiani. Speranza vanta un palmares che farebbe invidia a Belzebù: abbiamo il record dei decessi, dell’abbattimento del Pil tra i Paesi dell’Unione europea, il minor numero di vaccinati… in confronto alla popolazione abbiamo addirittura più morti del Brasile del “terribile Bolsonaro” , devo andare avanti? Dopodiché, è chiaro che noi sfiduciamo un intero apparato che fa riferimento alla Sanità nazionale, quindi Aifa, Agenas, Iss e anche il famigerato Cts, che in tutta questa pandemia hanno dato una pessima prova, come d’altronde testimoniano i numeri”

Sul coprifuoco invece qualche risultato l’avete ottenuto, con la rimodulazione dell’orario previsto nel mese di maggio anziché a luglio

“Aspettiamo di vedere dei veri cambiamenti prima di festeggiare. Di sicuro, ad oggi, rimane il fatto che ieri abbiamo sottoposto una mozione di sfiducia a Speranza, e che il giorno prima abbiamo tentato di emendare gli atti in discussione con l’abolizione del coprifuoco… insomma mi pare evidente chi fa quello che dice, e chi invece mena il can per l’aia. Basti pensare che il nostro provvedimento, qualora fosse stato votato dal centrodestra, avrebbe potuto azzerare il coprifuoco. Altri hanno scelto di non votarlo e i cittadini questo lo sanno. Se ora il governo deciderà di spostare il coprifuoco alle 23 o alle 24, ben venga, dopodiché prima dell’ estate va tolto del tutto, altrimenti non si sa come dovrebbero fare gli operatori del turismo ad organizzare una stagione estiva”

Il rapporto con gli alleati di centrodestra

Meloni e Salvini (Getty Images)

Come lei ha detto, prima il coprifuoco, poi la mozione contro Speranza… sembra che Lega e Fi vi hanno isolato in questo senso…

“Loro hanno isolato noi o noi abbiamo isolato loro…? La invito a fare un giro sulle pagine social di Salvini e leggere i commenti su quello che sta succedendo. Posso garantirle che c’è una differenza netta nella percezione dell’elettorato tra ciò che sta facendo FDI e ciò che invece fanno altri partiti della coalizione, lo dimostreranno i cittadini, con la matita in mano, quando arriverà l’ora”

C’è un altro elemento che contribuisce ad acuire la tensione con il Carroccio, il Copasir infatti rimane ancora una questione irrisolta.

“Anche qui non so cosa altor ci sia da aggiungere. In questi giorni oltre cinquanta tra costituzionalisti e giuristi si sono espressi sulla questione e sull’assurdità di questa situazione, determinata dal fatto che c’è un errore di competizione. Qualcuno dovrebbe forse rendersi conto che il nemico sta da un’altra parte, invece che continuare a bersagliare gli alleati con il fuoco amico”

In pratica avete avuto più problemi in queste ultime settimane con la Lega che con il PD…

“Ognuno ha fatto le proprie scelte, noi all’opposizione e loro al governo, ma questo non significa che devono preoccuparsi solo di ostacolare o danneggiare FDI, anche quando questo coinvolge le istituzioni, come nel caso del Copasir”

Sono tutte questioni che non contribuiscono di certo a rasserenare gli animi, anche nel centrodestra, in vista delle prossime elezioni ammnistrative, lei non trova?

“E infatti il governo, dentro il quale stanno tutti, in questa bella ammucchiata degna di Topolino, Paperino Pluto e Qui, Quo e Qua, sta pensando di rinviare le amministrative di autunno, proprio come l’assemblea dei capponi voleva rinviare il Natale per non finire in pentola. Noi proseguiamo per la nostra strada, partecipando attivamente al gioco democratico e assumendo la funzione di forza di opposizione responsabile. Lo faremo come abbiamo sempre fatto, presentando gli atti in parlamento, e garantendo la nostra presenza in mezzo alla gente”