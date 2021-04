William e Harry verso la pace ma non grazie a Kate: di mezzo c’è Lady Diana

Spread the love











Arriva un piccolo grande nuovo segnale di pace per i due fratelli William e Harry, e questa volta c’entra la madre Diana. Dopo giorni di litigi a distanza e molte tensioni, culminate nel loro incontro al funerale del principe Filippo, William e Harry sembrano essere finalmente sulla via della pace. Non è stata Kate però […]

proviene da Leggilo.org.

