trovato-pericoloso-ossido-di-etilene-in-muesli-e-semi-di-sesamo,-scatta-il-ritiro-dai-supermercati

Continua l’incredibile sequela di richiami di prodotti per ossido di etilene, il pericoloso pesticida rilevato ormai in centinaia e centinaia di referenze. Le ultime in ordine di tempo, come si può leggere sul sito del ministero della Salute, sono semi di sesamo neri a marchio Bongiovanni e Bio Muesli 750 g – Mix di 5 Cereali di Aldi.

Il Bio Muesli – Mix di 5 cereali Natur Aktiv è commercializzato in Italia dalla Aldi Srl e prodotto dalla DE-VAU-GE Gesundkostwerk De. GmbH, stabilimento di Lüneburg, Germania. Termine minimo di conservazione 26.08.2021, confezioni da 750 grammi.

“Invitiamo a controllare al più presto eventuali giacenze possedute togliendole dalla vendita, isolandole e mettendole in quarantena e a farci sapere”, si legge nelle avvertenze del richiamo dei semi di sesamo nero Bongiovanni, anch’essi contaminati da ossido di etilene.

