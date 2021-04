Le treccine di pane all’olio con zucca e noci sono una di quelle ricette di panini da provare una volta e da rifare sempre. La zucca è perfetta perché conferisce al pane quel colore solare che nessun’altro vegetale può dare, quindi, anche quando si è fuori stagione, si può optare per la zucca surgelata, magari preparata in casa se si è stati previdenti in autunno. Altrimenti si può sostituire la zucca con le patate, il risultato sarà morbidissimo.

Per preparare questo impasto non serve la planetaria e si può impastare a mano, l’importante è scegliere una farina di buona qualità, adatta per questo tipo di lievitazioni brevi: in commercio molti mulini preparano delle farine per fare il pane in casa.

Oltre a formare l’impasto in treccine, potete anche prevedere di fare un’enorme treccia usando tutto l’impasto e chiuderla in un cerchio a mo’ di ghirlanda, sarà un centrotavola perfetto per quando volete fare festa.

Durata

Tempo di preparazione: 2 ore



Tempo di cottura: 30 minuti



Tempo totale: 3 ore e 30 minuti

Dosi per

12 persone

Ingredienti

500 gr Farina da pane

30 gr Olio Extravergine D’Oliva

9 gr Lievito di birra disidratato

150 gr Acqua

300 gr Zucca

150 gr Noci sgusciate

1 cucchiaino Sale Fino

1 cucchiaino Cannella

1 cucchiaio Latte

1 Tuorlo d’Uovo

Preparazione

Per preparare la ricetta delle treccine di pane all’olio con zucca e noci, tagliate la zucca a fette lasciando la buccia, mettetela su una teglia rivestita con carta da forno e fatela cuocere per circa 30 minuti a 180°C finché risulterà morbida.

Lasciate raffreddare la zucca poi togliete la buccia con un coltellino e riducetela a purea con un minipimer.

Sciogliete il lievito nell’acqua tiepida.

Sulla spianatoia fate una fontana con la farina, al centro versate la purea di zucca e l’olio.

Unite le noci tritate, il sale e la cannella.

Poi versate il lievito sciolto nell’acqua e iniziate a impastare gli ingredienti.

Continuate ad impastare fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo che non si attacchi alle dita.

Trasferite l’impasto in una ciotola infarinata, incidete un taglio a croce e coprite con pellicola e fatelo riposare circa 2 ore, finche sarà raddoppiato di volume.

Riprendete l’impasto e dividetelo in 12 pezzi.

Dividete ogni singolo panetto in due parti uguali dalle quali ricaverete due salsicciotti con i quali formerete una croce, iniziate a intrecciare.

Disponete le treccine di pane sulla carta da forno e lasciatele lievitare per mezz’ora.

In una ciotolina sbattete il tuorlo d’uovo con il latte e con un pennello da cucina spennellate le treccine di pane.

Cuocete in forno caldo per circa 20-25 minuti a 190°C.