Tommaso Zorzi, Matteo Salvini fuori di sè scrive sui social “gli chiedo solo …”

Tommaso Zorzi, ovvero il vincitore di questa ultima edizione del Grande Fratello vip che si è conclusa soltanto da alcune settimane, sembra non avere peli sulla lingua. Chi lo seguiva già precedentemente sui social, sapeva bene che Tommaso fosse un tipo piuttosto schietto e sincero, che di certo non si risparmia nel dire ciò che pensa. In molti hanno avuto invece modo di conoscerlo proprio in questi mesi in cui è stato recluso all’interno della casa più spiata d’Italia. Ad ogni modo, ad oggi Tommaso è uno dei personaggi più seguiti, non soltanto sui social ma anche in televisione.

Tommaso Zorzi, sui social è polemica

Chi lo segue con costanza sa bene che in questi ultimi giorni Tommaso Zorzi si è parecchio scontrato con il leader della Lega. Stiamo parlando di Matteo Salvini, anche lui conosciuto per essere piuttosto scritto e sincero. Ad ogni modo, tra i due sembra essere iniziata una vera e propria discussione sui social per via di una storia Instagram nella quale Zorzi aveva messo in contrapposizione le migliaia di firme alla petizione contro il coprifuoco, lanciata proprio dalla Lega, con il numero delle visualizzazioni delle sue storie che pare ammontino a circa 100.000 in soli 20 minuti.

Scontro tra l’influencer e Matteo Salvini

Tommaso Zorzi inoltre, che dopo aver vinto il reality è approdato anche all’Isola dei famosi 2021 come opinionista, sempre aver definito questa petizione “di mer**a”. Insomma, in qualche modo il noto opinionista e influencer Milanese pare abbia in qualche modo voluto ridicolizzare il numero delle firme raggiunte dalla petizione lanciata dalla Lega. Sicuramente Matteo Salvini non poteva stare a guardare senza intervenire e così la sua replica è stata immediata.

La replica del leader della Lega

Su Twitter, Matteo Salvini, ha così condiviso il video di Tommaso Zorzi ed ha anche commentato in modo piuttosto duro, così come è solito fare. “Secondo l’amico Zorzi, che peraltro mi sta anche simpatico, voi 117.346 che avete firmato per la battaglia #nocoprifuoco per il diritto al lavoro ed alla libertà, siete NIENTE. Io sono “quell’altro là” e la raccolta firme a cui avete aderito è solo una “petizione di mer**”, a confronto delle sue importantissime storie Instagram. Se non rispetta me amen, gli chiedo almeno di rispettare voi e la richiesta di libertà e lavoro di migliaia di Italiani, meno fortunati di lui”. Questo è il commento del leader del Carroccio che sicuramente non poteva stare a guardare senza intervenire.

