surface-laptop-4,-ecco-i-nuovi-portatili-di-microsoft

Arrivano i Surface Laptop 4, ultima versione dei portatili Microsoft, serie di dispositivi fra i più riusciti della multinazionale di Seattle. Elegante, molto silenzioso, esce nelle varianti con display tattile da 13,5 e 15 pollici e processori Intel di undicesima generazione e Amd Ryzen serie 4000, a partire da 1149 euro.

Noi abbiamo provato la versione da 15 pollici con cpu Ryzen 7 (4980U) accompagnata da scheda grafica integrata Radeon Graphics Microsoft Surface Edition ad 8 core. In assoluto i Surface si sono (quasi) sempre distinti per una sorprendente affidabilità, un’ottima potenza di calcolo, uno schermo dalla definizione elevata e dai colori di livello, un peso contenuto e un design pulito. E il Laptop 4, stando alle prime impressioni, sembra perfettamente in linea con questa tradizione.

Il processore è veloce, specie nella versione con 16Gb di ram e 512Gb di hard disk, e riesce a gestire un gran carico di lavoro senza battere ciglio. Stiamo però parlando di un portatile 1899 euro, non esattamente un giocattolo, superato nel prezzo solo dal modello con Intel i7 che sfiora i 2000 euro. Stando alla Microsoft la differenza fra i due sarebbe nella durata delle batterie, che con il Ryzen è da primato andando oltre le 15 ore (17,5 sulla carta) e nella capacità del processore Intel di gestire meglio le applicazioni più pesanti quando si usa solo a quelle. Al contrario gli Amd sarebbero più veloci con il multitasking. La scelta dei Ryzen serie 4000 e non 5000, l’ultima, è stata giustificata con il fatto che in sede di progettazione erano in quel momento il massimo che si potesse avere.

E’ probabile comunque che una persona che adopera il computer per lavorare o per svago, dalla navigazione Web allo streaming fino all’elaborazione di foto, non noti poi molto la diversità fra Intel e Amd. Si tratta comunque di macchine potenti, racchiuse in un chilo e mezzo o uno e 265 grammi per il 13 pollici, con le quali eccetto i videogame di fascia molto alta si può fare davvero tutto. Peccato che la videocamera frontale sia rimasta ad una risoluzione di 720p, arrivare al full hd nel 2021 era il minimo specie su portatili di questa fascia di prezzo. Un altro difetto sta nel numero di porte che al solito sono solo tre: usb, usb-c e entrata per mini jack per le cuffie.

Il display da 13,5 e da 15, con una risoluzione rispettivamente di 2496×1664 pixel e 2256×1504 pixel, ha mostrato qualche incertezza nel gestire la luminosità. Incertezza poi scomparsa una volta aggiornato il sistema operativo. Ad ogni modo è uno schermo al quale si può dire poco, che si guardi un film o si sfoglino scatti fotografici, offre bei colori e un ottimo contrasto. C’è poi il microfono da studio in array, per assicurare una resa audio cristallina e altoparlanti Dolby Atmos che se la cavano piuttosto bene. Insomma, non è un portatile per tutte le tasche ma ha caratteristiche tali da garantire a chi lo acquista di poter essere un ottimo compagno di viaggio per lungo tempo.