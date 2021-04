Ripartenza settore Food: a settembre appuntamento con Barnext Preview

Spread the love











Articolo a cura di: sede Milano

Padova, un contenitore innovativo di proposte specializzate, con il bar indiscusso protagonista: dallo startup award al digital contest, dagli incontri di formazione alla sfida-spettacolo tra i migliori bartender italiani. Innovazioni e tendenze per proiettare il settore food & beverage e HoReCa nel futuro.

Barnext Preview, che si terrà il 13 settembre 2021, è il primo appuntamento dedicato al mondo del bar che Fiera di Padova, in collaborazione con AIBES (Associazione Italiana Barmen e Sostenitori) e Appe Padova (Associazione provinciale pubblici esercizi), ha deciso di lanciare già nel corso di quest’anno grazie alle nuove aperture concesse dal contesto normativo. Un appuntamento che anticipa la prima edizione del nuovo evento fieristico Barnext – Food Beverage & Future, in programma nel 2022, il salone che si candida ad essere punto di riferimento per il rilancio di un settore che nel solo Nordest fattura quasi 5 miliardi di euro.

«In attesa dell’appuntamento con Barnext nel 2022, questa anteprima sarà una prima occasione di incontro, di confronto e di condivisione per le realtà più innovative del food & beverage del Nordest e con uno sguardo rivolto all’importante mondo dell’HoReCa» commenta Luca Veronesi, direttore generale di Padova Hall. «Un progetto che punta anche a restituire spazi ed opportunità ad uno dei settori più importanti della nostra economia, che non vede l’ora di lasciarsi alle spalle le difficoltà legate alla pandemia e di prepararsi con rinnovata fiducia agli scenari della ripartenza».

Sono tre gli ingredienti principali di Barnext Preview. Innanzitutto la formazione, con le nuove tecniche di preparazione in ambito mixology, beer, wine, coffee e food e le idee e le soluzioni per efficientare la gestione del locale. Quindi la competizione che ha un doppio appuntamento: con AIBES, la più importante associazione italiana del settore, i migliori bartender italiani si sfideranno in spettacolari gare a tema di mixology; e poi con un digital contest che premierà i bar più social e digitali del Nordest. Infine l’innovazione, perché al suo interno troverà spazio una vetrina interattiva dedicata alle startup e alle soluzioni più innovative per il mondo del bar rappresentate all’Innovation Village.

Innovation Village

Il villaggio è aperto a startup, aziende, centri di ricerca e professionisti che vogliono tracciare insieme il futuro del settore, un’occasione unica di networking e di business tra realtà emergenti e player affermati. La selezione delle startup si apre in questi giorni e partecipare è semplice: basta compilare il form a questo link e inviare la propria candidatura entro le ore 18 del 31 maggio 2021. Una giuria selezionerà le startup e le realtà più interessanti entro il 14 giugno. I partecipanti selezionati dovranno garantire la disponibilità ad essere presenti durante Barnext Preview, dove sarà loro offerto gratuitamente un desk personalizzato e l’opportunità di partecipare a pitch e momenti di presentazione alla giuria e al pubblico. La giuria tecnica, sulla base del pitch e dei documenti presentati in fase di candidatura, selezionerà la startup vincitrice che sarà proclamata nel corso dell’evento finale Innovation Village Award e si garantirà la possibilità di esporre gratuitamente nell’ambito di Barnext 2022.

Barnext Digital Contest e Market Outlook

Barnext Preview vuole scoprire e premiare anche i bar che hanno saputo sfruttare al meglio le potenzialità del digitale. Chi, nonostante il lungo periodo di difficoltà è rimasto in contatto con la propria community, chi ha organizzato il delivery, chi ha provato a cambiare modello di business. Per questo saranno analizzati i migliori bar del Nordest, con l’obiettivo di costruire la classifica dei 200 bar più autorevoli e presentarla premiandoli nel corso del Barnext Digital Contest. Le preselezioni al concorso sono già aperte, per iscriversi basta compilare il form presente a questo link.

Ma Barnext vuole fornire ai professionisti anche strumenti utili per il loro business, per aiutarli ad ampliare la visione sull’evoluzione del settore e a percepire in anticipo le nuove tendenze. Per questo è nato Barnext Market Outlook, l’Osservatorio periodico ideato da Fiera di Padova in collaborazione con GRS Ricerca e Strategia per raccogliere, analizzare e condividere le opinioni e il ‘sentiment’ di chi opera nel settore Food & Beverage. Nel mese di aprile si apre la possibilità di partecipare al questionario (a cui è possibile registrarsi qui) per la quarta rilevazione. Gli operatori che parteciperanno all’indagine potranno accedere in esclusiva ai dati del Market Outlook, che permetteranno di raccogliere anticipazioni utili a orientare o ridefinire il loro business.

Per tutte le informazioni su Barnext Preview: barnext.it

