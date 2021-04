ricordate-villa-aurora?-la-residenza-da-sogno-di-eros-ramazzotti-e-michelle-hunziker

Villa Aurora era la dimora di una delle coppie più amate dello spettacolo. Ecco chi sono e le curiosità

La dimora d’amore di una coppia amata dal pubblico (Foto Web)

Villa Aurora era la dimora di una delle coppie più amate dallo spettacolo italiano, lui un cantante e lei una showgirl bionda e simpaticissima: stiamo parlando di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

Una storia d’amore nata da giovanissimi quando la bella Michelle aveva solo 18 anni, talmente forte da mettere alla luce una bellissima bimba ormai oggi donna, Aurora Ramazzotti.

I due si sono conosciuti quando Michelle viveva con sua mamma Ineke a Bologna a soli 18 anni, e non le aveva confessato di essersi innamorata di un cantante famoso tanto da affermare in un’intervista: “Non le avevo detto di essermi innamorata di un artista, ma di un ragazzo. Non pensavo durasse tanto e non le ho detto nulla. A un certo punto, presa un po’ dal panico, ho preso il treno e sono scappata, per tornare a Bologna. Tutta triste, a casa, non le avevo detto niente. Eros si era ricordato dove abitavo e lui, talmente era innamorato, mi ha cercato per tutta Trebbo di Reno. Gli hanno detto dove abitavo, ha citofonato e gli ha risposto mia madre. Mia madre ha aperto la porta ed è stata immobile per cinque minuti: lo ha conosciuto così”.

Una grandissima storia d’amore che oggi nutre un profondo affetto e legame dovuto anche alla figlia Aurora ormai 24enne e Michelle ha continuato: “Io ero una ragazzina che arrivava dalla Svizzera, appena trasferita in Italia con tanti sogni e tante aspettative. Poi ho incontrato un uomo di cui mi sono innamorata tantissimo: è stato un grande amore. Tutto il resto lo conoscete: la cosa più bella che ha prodotto questo amore è Aurora, che adesso ha 24 anni”.

Eros le ha dedicato diverse canzoni d’amore, una delle più importanti e famose è Più bella cosa dove, nel videoclip è presente la stessa Michelle. Oggi i due sono legati sentimentalmente ad altre persone, la storia d’amore è finita ma il legame che li accomuna è per sempre. Hanno preso una decisione riguardo la loro dimora.

Villa Aurora: la dimora di Michelle e Eros

La dimora da sogno di Eros e Michelle (Foto Web)

La dimora di Eros e Michelle è Villa Aurora, lo stesso nome della loro unica figlia, una bellissima villa situata a Inverigo, nella provincia di Como. La villa è grandissima, esattamente 1000 metri quadrati con tutti i confort come piscina, spa e un grandissimo giardino.

La location è riservata, ed è corredata da piscina condominiale, zona SPA e wellness e si sviluppo su di un unico spazio abitativo di circa 135 mq con ingresso, soggiorno con camino, zona pranzo, 2 camere, cucina abitabile, , bagno con doccia, zona studio, biblioteca con affaccio sul soggiorno dotata anche di una vasca. Le finiture della villa sono molto prestigiose corredate da tapparelle motorizzate, stucco veneziano, parquet e porte laccate bianche.

La villa oggi è in vendita solo per una parte al prezzo di 450 mila euro e viene sponsorizzato da un’agenzia immobiliare Immobile.it. Un costo alto ma allo stesso tempo abbordabile per i comfort che regala la dimora.