Questo famosissimo sito di cucina ha deciso di non pubblicare più ricette con carne di manzo in nome del Pianeta

La carne è poco sostenibile e inquina, per questo un popolare sito americano dedicato all’alimentazione ha deciso di bandire tutte le ricette a base di carne di manzo così da proteggere il Pianeta aiutando a combattere i cambiamenti climatici.

Il noto sito web Epicurious ha annunciato pochi giorni fa la sua scelta che definisce “pro-pianeta”: eliminare tutte le ricette a base di carne rossa (nello specifico quella di manzo).

Come hanno spiegato David Tamarkin e Maggie Hoffman, rispettivamente ex direttore digitale e senior editor di Epicurious in un articolo:

“Potrebbe non sembrare molto, ma tagliare un solo ingrediente, la carne di manzo, può avere un impatto enorme nel rendere la cucina di una persona più rispettosa dell’ambiente. Il manzo non comparirà nelle nuove ricette, articoli o newsletter di Epicurious. Non verrà visualizzato sulla nostra homepage. Sarà assente dal nostro feed Instagram”

Si tratta dunque di una presa di posizione ben precisa che ha l’obiettivo di incoraggiare una cucina più sostenibile.

Today we announced that Epicurious is cutting out beef. It won’t appear in new Epi recipes, articles, newsletters, or on social. This isn’t a vendetta against cows or people who eat them. It’s a shift about sustainability; not anti-beef but pro-planet. https://t.co/yQ8PrtChtE — epicurious (@epicurious) April 26, 2021

Come hanno spiegato infatti nell’articolo in cui si annunciava la nuova linea editoriale-ambientale:

“Quasi il 15% delle emissioni di gas serra a livello globale proviene dal bestiame (e da tutto ciò che è coinvolto nell’allevamento); Il 61% di queste emissioni può essere ricondotto alla carne bovina. Le mucche sono 20 volte meno efficienti da allevare rispetto ai fagioli e circa tre volte meno efficienti del pollame e del maiale”

Leggi anche: Il devastante impatto ambientale della carne in un nuovo studio shock

Ovviamente, sottolineano, evitare la carne bovina non risolverà magicamente tutti i problemi. Anche gli animali ruminanti (come pecore e capre) hanno costi ambientali significativi e decisamente poco sostenibili sono poi la produzione di pollo, frutti di mare, soia e di molti altri cibi.

Ma da qualche parte bisognerà pur partire e non promuovere più ricette a base di carne rossa può effettivamente essere un primo passo significativo. Tra l’altro, secondo quanto dichiarato dai responsabili di Epicurious, sembra che le alternative alla carne di manzo siano anche ben accolte dai cuochi americani:

“Per ogni ricetta di hamburger che non abbiamo pubblicato, abbiamo invece inserito una ricetta vegetariana; piuttosto che articoli sulla carne macinata, abbiamo parlato di carni alternative. E l’estate scorsa, quando l’annuale vacanza delle grigliate in America si è conclusa, abbiamo acceso i nostri fuochi su cavolfiore e funghi, non bistecche e hot dog. I numeri di traffico e coinvolgimento di queste storie non mentono: quando viene data un’alternativa al manzo, i cuochi americani diventano affamati”.

Una scelta quella di Epicurious annunciata solo ora ma che in realtà era stata messa in atto già da tempo. Alcuni utenti però non hanno apprezzato e su Twitter hanno commentato duramente l’annuncio di non pubblicare più ricette con la carne di manzo.

Goodbye @epicurious. It was fun learning to cook with you when I was a young bride. Unfortunately, I don’t like to mix cooking with my politics. By the way, if you’re really serious about saving the planet, don’t start with cows, start with #China, the world’s worst polluters. https://t.co/tPYV3QKK5x — Rachel Campos-Duffy (@RCamposDuffy) April 27, 2021

Si tratta indubbiamente di un contributo verso scelte alimentari più sostenibili. Nonostante sia fondamentale che vengano prese decisioni dall’alto che affrontino seriamente il problema dei cambiamenti, non dobbiamo mai sottovalutare il potere delle nostre azioni individuali.

Scegliere alternative alla carne è un mezzo semplice ma potente per mandare un segnale non solo alle aziende e ai produttori ma anche a chi deve prendere decisioni oggi più che mai urgenti.

“Ora crediamo che parte del miglioramento significhi cucinare pensando al pianeta. Se non lo facciamo, ci ritroveremo senza alcun pianeta” scrive Epicurious.

Fonte: Epicurious

Leggi anche: