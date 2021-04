Spread the love











Per il dottor Guido Salvini, che a Milano ha condotto molte inchieste in materia di terrorismo di sinistra e di destra riaprendo anche le indagini sulla strage di piazza Fontana, le estradizioni dalla Francia degli ex terroristi sono «giuste» ma al fine di determinare l’esecuzione delle pene «bisognerà capire anche se questi ex terroristi siano cambiati e se siano ancora pericolosi»

Mi piace: Mi piace Caricamento...