mosca-e-new-york,-i-nuovi-ambasciatori-sono-starace-e-massari

ROMA – Completando un lavoro che era in gestazione ormai da mesi, il Consiglio dei ministri ha ratificato oggi alcune nomine di ambasciatori in 19 sedi straniere. Maurizio Massari, ambasciatore all’Unione europea, si trasferirà a New York come rappresentante italiano alle Nazioni Unite. In arrivo da Tokyo, Giorgio Starace sarà invece il nuovo ambasciatore a Mosca, dove prenderà servizio fra 5 mesi al posto di Pasquale Terracciano che diventa consigliere di Stato.

Il Consiglio dei ministri ha poi nominato altri rappresentanti in alcune sedi anche importanti. Per la sede di Buenos Aires è stato incaricato Fabrizio Lucentini. Ad Abidjan (Senegal) viene inviato Arturo Luzzi. Sergio Barbanti da Vienna diventa ambasciatore d’Italia in Israele, a Tel Aviv. A Singapore l’ambasciatore sarà Mario Vattani, mentre a Manila nelle Filippine subentra Marco Clemente. Per Santo Domingo è in partenza Stefano Queirolo Palmas.

Per Abuja (Nigeria) Stefano De Leo; a Kuala Lumpur, capitale della Malesia, Massimo Rustico. Federica Ferrari Bravo, ex console generale a Istanbul, sarà invece il nuovo ambasciatore a Nicosia, nell’isola di Cipro. A Panama è destinato Fabrizio Nicoletti; a Yaoundé (Camerun) Filippo Scammacca del Murgo, a Praga Mauro Marsili. Addis Abeba, capitale dell’Etiopia, una delle sedi più importanti per l’Italia in Africa, è stata assegnata ad Agostino Palese. Infine Marco Alberti viene destinato a Nur-Sultan (Kazakhstan), e Stefano Beltrame a Vienna. Le nomine diventeranno operative dopo la concessione del gradimento da parte dei governi che accoglieranno i nuovi inviati italiani.