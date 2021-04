meteo,-temporali-improvvisi-ed-acquazzoni:-cosa-sta-succedendo

Spread the love

Il meteo della penisola continua a riservare sorprese, con temporali ed acquazzoni che potranno cogliere di sorpresa tutti: cosa accadrà nelle prossime ore.

In arrivo nuovi disturbi per la penisola (via Pixabay)

Giorni movimentati per il meteo italiano, con i temporali pronti a cadere nuovamente sul paese. Infatti un doppio attacco perturbato colpirà la penisola provocando anche acquazzoni improvvisi. Tutto ciò accadrà tra le regioni di Nord e Centro. Mentre invece al Sud avremo una situazione totalmente differente. Sulle regioni meridionali, infatti, avremo un anticipo del clima estivo. Alcune regioni vedranno salire vertiginosamente i propri valori termici, con temperature che toccheranno i 30°.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Raimo a iNews24: “Arresto ex-terroristi, per rimarginare le ferite serve un’amnistia”

Così il meteo dividerà nuovamente il paese, con le regioni settentrionali che continueranno ad essere influenzate da un vortice depressionario. Altrove invece inizia a migliorare la situazione, con le regioni meridionali che inizieranno ad assaggiare i valori termici estivi. L’Italia subirà un nuovo attacco perturbato proprio durante questo giovedì, andiamo quindi a vedere cosa succederà sul paese.

Meteo, temporali e nuovo vortice depressionario al Nord: migliora al Sud

Nuove piogge pronte a colpire la penisola (Getty Images)

Gli ultimi giorni di aprile saranno condizionati da nuovi temporali che caratterizzeranno il meteo dell’Italia. Le nuove perturbazioni saranno associate ad una nuova perturbazione che si prolungherà anche nel weekend. Ovviamente non sarà così in tutta Italia. Infatti al Sud tornerà il bel tempo con temperature che sfioreranno i 30°. Andiamo quindi a vedere cosa succcederà sui tre settori principali della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una nuova perturbazione in arrivo. Infatti, già dal mattino, piogge e rovesci diffusi cadranno su Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della giornata, però, queste precipitazioni potranno estendersi anche sulle altre regioni settentrionali. Le temperature risulteranno in calo, con massime dai 15 ai 19 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Coprifuoco, Gelmini: “Pronti a modificare le regole, ecco come”

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un meteo in peggioramento. Infatti su regioni come Sardegna e sull’intero comparto tirrenico avremo piogge dal pomeriggio. Durante la giornata, inoltre, avremo piogge deboli anche sulle regioni adriatiche. I valori termici risulteranno in lieve aumento, con temperature dai 19 ai 24 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, il meteo risulterà sereno. Infatti avremo ampi spazi soleggiati sull’intero settore, salvo qualche innocua velatura e nube di passaggio. Le temperature subiranno un sensibile aumento, con massime dai 22 ai 26 gradi.