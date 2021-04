lucia-azzolina-ad-accordi&disaccordi-(nove):-“polemica-sul-coprifuoco?-manovra-politica-creata-ad-hoc-da-matteo-salvini”

“La polemica sul coprifuoco alle 22? Quello è un dibattito creato ad hoc da Salvini, una manovra politica. Il problema è che deve scontrarsi con Giorgia Meloni che sale nei sondaggi mentre lui scende. Così la deputata M5S ed ex ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove. “Nel decreto non c’è scritto assolutamente che il coprifuoco debba durare fino al 31 luglio – ha precisato l’ex ministra – I governi, sia il precedente, sia questo procedono per gradualità. Sarebbe da folli pensare di fare le misure da qua a tre mesi credendo che saranno le stesse, perché ragion vuole che si guardino i dati e che si ragioni con quelli. Se la situazione sanitaria peggiora è chiaro che bisogna tornare immediatamente indietro, se via via migliora piano, piano si riapre”. Secondo la deputata pentastellata, il problema è che il leader della Lega “deve scontrarsi con Giorgia Meloni che sale nei sondaggi, mentre lui scende. Poi, poverino, fa anche un po’ tenerezza, se ci pensate perché non lo fila nessuno: la Meloni sta facendo la sua strada, Draghi lo ha dovuto contraddire più volte e i suoi ministri sono in difficoltà in Consiglio dei Ministri.

