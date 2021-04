le-mediazioni-oscure-nell’export-di-armi-italiane

In “Finché c’è guerra c’è speranza” Alberto Sordi interpreta un “commesso viaggiatore d’armi”: gira il mondo piazzando razzi e cannoni, eliminando la concorrenza con bustarelle piene di dollari. Sono passati quasi cinquant’anni, ma quelle figure non sono scomparse: adesso si chiamano broker o consulenti e fatturano le loro prestazioni, spesso indispensabili per concludere un contratto militare in Africa o Medio Oriente. In Italia esiste una legge meticolosa per controllare e rendere trasparenti tutte le attività legate al business bellico: ottimi propositi, traditi dall’opacità delle relazioni appena presentate dal governo sull’export di armamenti nel 2020.

Nella selva oscura di documenti, redatti da quattro ministeri e accompagnati da una relazione di Palazzo Chigi, non solo diventa impossibile capire che ordigni abbiamo venduto e a quale Paese, rendendo ardua l’identificazione di chi ha comprato sottomarini da 007, droni lanciamissili, elicotteri da combattimento e mezzi d’assalto. Ma c’è anche l’occultamento burocratico dei pagamenti più delicati di tutti: appunto le “intermediazioni”. La pratica commerciale molte volte inevitabile per vincere le commesse e che in parecchi casi le indagini hanno invece smascherato come copertura per distribuire tangenti, destinate ad arricchire autocrati africani, sovrani asiatici e sceicchi arabi.



Se nel 2020 sono state autorizzate dal governo “intermediazioni” per 54 milioni di euro, l’anno prima invece la somma è arrivata a sfiorare mezzo miliardo: per l’esattezza si tratta di 457 milioni. Cifre astronomiche, tali da far ipotizzare un giro vorticoso di procacciatori d’affari. Il problema è che sotto questa voce sono mescolate operazioni molto differenti. Nella monumentale relazione del ministero degli Esteri – ben 677 pagine lastricate di sigle e numeri – con il termine “intermediazione” si intendono anche “le forniture di materiali di armamento o di servizi effettuate estero su estero”. Che significa? Dovrebbe trattarsi delle vendite gestite dalle filiali straniere di società nazionali. E delle cessioni di componenti straniere per sistemi di produzione italiana, come motori di aerei o simili. Nulla di sospetto, quindi.

Però – come spiega il documento – nello stesso calderone finiscono “i compensi per intermediazione, derivanti dall’attività di supporto fornita da mediatori/agenti/società di consulenza locali esternamente all’attività contrattuale vera e propria”. Proprio quelli al centro di dozzine di scandali in tutti i continenti: la somma che resta nelle tasche di chi agevola la vendita di fregate, missili ed elicotteri. Di frequente però spartendo l’incasso con ministri e case regnanti.

Un modo per cercare di fare luce nella jungla dei cavilli c’è. Basta esplorare i meandri del rapporto del ministero dell’Economia, altre 537 pagine di tabelle. Lì i beni materiali vengono separati dai “compensi per intermediazione” veri e propri, che quindi dovrebbero essere la parcella per broker e consulenti. Se poi uno va a scartabellare gli elenchi dettagliati, salta subito agli occhi una caratteristica geografica. Assai inquietante. Mentre nelle transazioni belliche con Paesi europei o con i membri della Nato i “compensi per intermediazione” sono assenti o irrisori, quando invece si entra in Africa o in Asia gli importi decollano.

Qualche esempio? Quattro milioni e 200 mila euro per il Kenya; 3,2 milioni per il Pakistan; più di due milioni per l’Indonesia e altrettanti per la Nigeria; 658 mila euro per lo Zambia; 600 mila per le Filippine; mezzo milione per il poverissimo Sudan e mezzo milione per il Camerun; 150 mila per il Bangladesh. Non è che nei Paesi ricchi si spenda di meno. La sola transazione catalogata come “numero 72128” prevede compensi di intermediazione pari a 4 milioni e 855 mila euro per l’Arabia Saudita. Ci sono poi un milione e 900 mila euro per il Qatar; 1,7 milioni per la Thailandia; un milione e 200 mila euro per Taiwan; 826 mila per gli Emirati e una cifra di poco inferiore per Singapore, 600 mila in Turkmenistan. Poi compaiono 1,2 milioni per l’Egitto e un milioncino per la Turchia. E altre decine e decine di parcelle, dal Togo all’Iraq.



Stiamo parlando di somme accreditate, ossia realmente versate. Andare a fondo sulla natura di questi bonifici non è semplice: ma se il Parlamento volesse, potrebbe domandare spiegazioni. Ogni singolo accredito ha un numero di serie: una catalogazione rigorosa anche se non trasparente. Persino il Mef ogni tanto si perde in un’opacità ancora più superiore. Nella lista ci sono bonifici classificati genericamente con la voce “altro”. Alcuni sono impressionanti: 150 milioni legati alle forniture alla Turchia, 139 milioni a quelle per l’Egitto, 59 milioni sui contratti pakistani, 33 milioni sul Qatar. Tantissimi soldi senza motivazione: sono soltanto “altro”.

La relazione governativa puntualizza però che l’industria militare è tenuta sotto controllo, con tanto di ispezioni nelle aziende e punizioni per chi non rispetta le regole. Nel 2020 le verifiche sono state undici. Le sanzioni? Complessivamente multe per 26 mila euro. Sì, avete letto bene: 26 mila euro a fronte di affari conclusi per 7 miliardi e 800 milioni di euro. Non è un’eccezione. Negli ultimi sette anni, le ispezioni sono state in tutto 75 con 580 mila euro di sanzioni totali. Il prezzo di una manciata di proiettili.