la-vita-in-diretta,-alberto-matano-senza-freni-su-pippo-baudo-“non-sono-…”

Alcuni giorni fa sembra che il conduttore Alberto Matano, nel corso di una puntata de La vita in diretta, abbia fatto una dichiarazione che in qualche modo ha sorpreso tutti i telespettatori. Sembrerebbe che le dichiarazioni di Matano in qualche modo fossero collegate alla scomparsa di Milva, una delle più grandi artiste italiane. Purtroppo la cantante è venuta a mancare per via di una malattia neurologica degenerativa della quale era affetta da diversi anni. Nel momento in cui si è diffusa la notizia, sembra che siano arrivati una serie di messaggi di solidarietà e cordoglio da parte di tanti personaggi del mondo dello spettacolo e non solo.

In molti hanno voluto salutare Milva e commemorare la sua grandezza e la sua carriera davvero straordinaria. Ebbene, in molti si sono occupati, dunque della scomparsa di Milva e tra questi pare che anche Alberto Matano abbia voluto dedicare uno spazio del suo programma alla diva. Ad un certo punto però le sue parole sembra abbiano sorpreso parecchio. Ma cosa ha dichiarato il conduttore?

La vita in diretta, il conduttore Alberto Matano fa delle dichiarazioni che lasciano tutti senza parole

“Mi colpisce quello che dice Pippo Baudo: “Era una donna di spettacolo completa, non è stata valutata da noi italiani come lo era all’estero. Non siamo stati generosi con lei”. Sono state queste le parole dichiarate dal conduttore che si è mostrato palesemente in disaccordo con le dichiarazioni rilasciate da uno dei più grandi conduttori di sempre ovvero Pippo Baudo. Il conduttore ha voluto porre attenzione alle parole del conduttore secondo il quale Milva nel nostro paese non avrebbe riscosso lo stesso successo che ha ottenuto all’estero. Ad un certo punto poi è intervenuto anche Roberto Poletti, da sempre molto attivo e presente nella trasmissione di Matano.

Il disappunto di Roberto Poletti

“Il miglior riconoscimento per un’artista è essere ricordata come lo è stata oggi. Teniamo presente che Milano sta uscendo da una pandemia, la gente non esce molto facilmente“. Queste le parole del giornalista secondo il quale la cantante sicuramente in vita, ma anche adesso dopo la sua scomparsa, ha ottenuto ciò che è effettivamente meritava.

Il punto di vista del conduttore su Milva

Poi parlando ancora di Milva, sembra che Alberto Matano abbia voluto sottolineare quanto sia stata davvero una grande artista ed una delle più grandi cantanti della musica italiana. Nel corso della puntata de La vita in diretta, il conduttore ha anche fatto una confessione ovvero il fatto che ci sia una canzone di Milva che gli mette da sempre i brividi e si tratterebbe di ‘Alexanderplatz’, che è stata scritta per lei da Franco Battiato.

