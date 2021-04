la-fiction-una-famiglia-perbene-su-canale-5-prossimamente

Storia di una famiglia perbene fiction quando esce? Prossimamente su Canale 5

Dopo l’emergenza Covid-19 è difficile avere piani certi e definitivi per il mondo dello spettacolo. Tuttavia, si delineano progetti all’orizzonte: tra questi una fiction per Canale 5 diretta da Stefano Reali dal titolo Storia di una famiglia perbene. Da inizio giugno 2020 aprono i casting, curati da OZ Film per 11 Marzo Film.

Storia di una famiglia perbene quando esce? Al momento non è stata comunicata una data di uscita, ma un comunicato stampa divulgato da Mediaset il 27 aprile 2021 annuncia che la messa in onda è prevista prossimamente.

L’inizio delle riprese è fissato per marzo 2021. Stando all’attendibile La Gazzetta del Mezzogiorno il 19 marzo 2021, il primo ciak sarebbe stato sabato 20 marzo 2021.

Storia di una famiglia per bene cast, attori e personaggi

Simona Cavallari interpreta Teresa. Affianca il primo nome del cast a essere annunciato che è quello di Giuseppe Zeno che interpreta qui Antonio De Santis, un pescatore barivecchiano.

Giuseppe Zeno Al Servizio Fotografico De Il Clan Dei Camorristi Nel 2013 A Roma Credits Elisabetta A. Villa E Getty Images

Giuseppe Zeno nel mondo delle fiction è volto noto per Il Paradiso delle Signore, Mentre ero via, Come una madre e Mina Settembre.

Silvia Rossi e Federica Torchetti interpretano Maria De Santis rispettivamente da bambina e da diciottenne. Carmine Buschini, invece, è scelto per la parte di Michele Straziota.

Nel cast della fiction c’è anche Rinat Khismatouline: questo attore recita ne Il nome della rosa di Giacomo Battiato e nella stagione 1 di Gomorra.

Storia di una famiglia perbene, i personaggi

Maria De Santis è una ragazza con i capelli e gli occhi scuri. Nel corso della storia la vediamo da ragazzina e da diciottenne. La Oz Film, infatti, sta cercando sia un’interprete tredicenne sia un’attrice di età compresa tra i 18 e i 22 anni. Qualora superi i 18 è necessario che ne dimostri diciotto.

Giuseppe De Santis è un bel ragazzo di diciotto anni, un volto innocente e con un fisico virile e muscoloso. Giuseppe è il fratello di Maria.

Vincenzo De Santis è l’altro fratello di Maria. Dinoccolato, magro per non dire ossuto. È già un uomo, ma l’attore cercato ai casting è molto giovane – tra i 15 e i 18 anni.

Michele Straziota ha gli occhi azzurri, è chiaro di capelli e probabilmente lo troviamo in qualche scena in acqua. Per la ricerca dell’interprete di Michele da ragazzino (14-16 anni) è richiesta la capacità di nuotare. Nella fiction Michele compare anche da adulto perché si cerca anche un attore di anni compresi tra i 21 e 25 anni.

Salvo Straziota, al contrario di Giuseppe De Santis che ha una faccia pulita, ha il volto da prepotente. È molto palestrato e, nell’annuncio per i casting, vengono menzionati come nota a favore i capelli lunghi. Salvo (attore tra i 20 e i 25 anni) è il fratello di Michele.

Anche l’attore che interpreta Carlo Straziota ha un’età compresa tra i 20 e i 25 anni. Carlo Straziota ha la faccia da galeotto. Tra gli elementi a supporto di una candidatura con esito positivo c’è il sovrappeso. Carlo è il fratello di Michele e Salvo.

Storia di una famiglia per bene quante puntate ha

Storia di una famiglia per bene fiction per Mediaset e pensata per andare in onda su Canale 5 è diretta da Stefano Reali. Conta otto episodi della durata di cinquanta minuti l’uno.

Storia di una famiglia per bene trama e libro

Storia di una famiglia perbene fiction per Canale 5 è liberamente ispirata al romanzo omonimo di Rosa Ventrella. La fiction racconta gli anni che vanno dal 1985 al 1992 a Bari e le vicende raccontano le calde estati della città. Ragazzini corrono per le piccole vie e quasi sembra di percepire il suono delle corse, il profumo delle lenzuola stese ad asciugare al vento. Al centro della trama c’è Maria. È una bambina dagli occhi e capelli scuri. Questi tratti sono la sua peculiarità e la rendono diversa. È diversa dalle coetanee e un modo di fare tutto suo. Non ha pazienza, è insolente e, per questo, viene chiamata Malacarne. La mela non cade lontano dagli alberi perché è nata in un rione dove i soprusi sono all’ordine del giorno. Sia quelli subiti sia quelli inferti restano come cicatrici indelebili. Ha due fratelli, Giuseppe e Vincenzo con i quali cresce.

Il vero punto fermo di Maria, però, è Michele. Lui è figlio del boss Nicola Straziota, lei è figlia di pescatori. Michele resta il riferimento tra l’infanzia e l’adolescenza. Nonostante le due famiglie siano in conflitto e i colpi bassi che la vita infligge loro, l’amicizia tra i due si rinsalda. Come spesso succede con le amicizie forti e delicate allo stesso tempo, il sentimento si trasforma amore. Questa dolcezza, anche se coronata da una impossibilità di fondo, li preserva dalla brutalità del mondo che li circonda.

Storia di una famiglia perbene dove è girata

La fiction Storia di una famiglia perbene è ambientata nella Bari vecchia. Le riprese hanno luogo in Puglia. Monopoli è il luogo scelto per la fase di shooting. In particolare Palazzo Palmieri è campo base. Questo edificio è la location anche per la Questura de Le indagini di Lolita Lobosco.

Inoltre, sempre a Monopoli sono sfruttati per le riprese sia la zona Castello Carlo V per le abitazioni dei protagonisti sia Torre Incina e dintorni per le scene che riguardano gli sbarchi di pescatori e contrabbandieri. Questo è quanto riporta La Gazzetta del Mezzogiorno il 19 marzo 2021.

Storia di una famiglia perbene in streaming su Mediaset Play Infinity

Immaginiamo che sia disponibile, come tutte le fiction Mediaset, anche Storia di una famiglia perbene in streaming su Mediaset Play Infinity – nuovo nome di Mediaset Play. La piattaforma consente, in modo del tutto gratuito e legale di seguire i programmi in diretta e di recuperarne alcuni on demand dopo la messa in onda.