isola-dei-famosi,-roberto-ciufoli-eliminato?-i-sondaggi

L’isola dei famosi sta per tornare questa sera su Canale 5 alle ore 21:45; nel frattempo i sondaggi hanno decretato il loro preferito e, allo stesso tempo, dichiarato chi sarà il possibile eliminato di questa puntata. Roberto Ciufoli pare il meno amato, ma scopriamo insieme le percentuali di questa possibile eliminazione!

L’isola dei famosi sta per tornare e, come ormai da diverse settimane, andrà in onda una diretta in differita, registrata poche ore prima per non scontrarsi con Supervivientes.

Il televoto ha visto ben 4 naufraghi al televoto: Roberto Ciufoli, Ubaldo Lanzo, Manuela Ferrara e Roberto Ciufoli; questi concorrenti rischiano l’eliminazione, o meglio, di non essere salvati in quanto il televoto è in “positivo”.

I sondaggi parlano chiaro, soprattutto quello del forum Reality House che vede al primo posto con il 51% delle preferenza la pupa Miryea, mentre all’ultimo posto, con un misero 9% Roberto Ciufoli. Per Ubaldo e Manuela rispettivamente il 22% ed il 15% delle preferenze.

Miryea Stabile la più amata?

Miryea Stabile, guardando anche il sondaggio svolto da Grande Fratello Forum, con il 54%, la pupa è nuovamente il concorrente di gran lunga preferito dal pubblico; al secondo posto Ubaldo con il 19%, seguito da Manuela con il 16% e Ciufoli con l’11% delle preferenze.

Questi sondaggi, al momento, hanno quasi sempre indovinato la sorte del televoto che, ovviamente, viene svolto anche tramite app e web, allargando la platea e rendendo il voto uno strumento maggiormente attendibile e meno soggetto a “imbrogli”.

Seguendo quello che gli opinionisti pensano di Roberto Ciufoli, il suo atteggiamento “pacifista”, soprattutto per le prime tre settimane di permanenza su Cayo Cochinos, non sono state viste di buon occhio dal pubblico.

Il suo modo di fare, mai troppo diretto, potrebbe essere la causa di questo basso gradimento, mentre dal punto di vista di Miryea il suo altissimo gradimento potrebbe essere quello dei fan di Vera Gemma che la vedono come una “erede” dell’attrice.

Sorprendono i dati su Manuela Ferrara che, nonostante tutto e le diverse liti con gli arrivisti, sia comunque più gradita di Roberto Ciufoli, entrato in gara dal primo giorno.