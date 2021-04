isola-dei-famosi:-andrea-cerioli-vince-la-ricompensa

Andrea Cerioli e Matteo Diamante si sono sfidati in una prova ricompensa un po’ atipica. I due leader del gruppo, infatti, si sono battuti per far vincere ai propri compagni di squadra delle bottiglie contenenti dei messaggi da parte dei propri cari.

La prova ricompensa di stasera è stata un po’ diversa dal solito. A sfidarsi, infatti, sono stati Andrea Cerioli, leader del gruppo dei Primitivi, contro Matteo Diamante, a capo invece degli Arrivisti.

I due, arrivati in spiaggia, hanno dato vita ad uno scontro all’ultimo sangue nella “sfida dei secchi” ma, alla fine, è stato l’ex tronista ad aggiudicarsi la vittoria, nonostante l’ex Pupo sia molto più fresco poiché arrivato da poco e, per sua stessa ammissione, per niente provato da fame e stanchezza.

Andrea contro Matteo: sfida all’ultimo sangue

Leggi anche: Isola dei famosi: Andrea Cerioli massacrato in studio

Andrea e Matteo, arrivati su Playa Palapa, hanno preso parte ad una sfida che consisteva nel tenere sollevato un pesante sacco per evitare che il contenuto del secchio sopra le loro teste cadesse su di loro, rovesciandogli addosso del fango.

Poco dopo Matteo ha cominciato a cedere mentre Andrea è apparso impassibile per tutto il tempo e, infatti alla fine è stato lui ad aggiudicarsi la vittoria, regalando un momento speciale a tutti i suoi compagni.

Giulia Salemi ha fatto notare che il sacco di Diamante fosse più pesante ma, come la conduttrice ha sottolineato, la zavorra era proporzionata a ciascuno dei partecipanti.

Una volta tornati in Palapa i due hanno annunciato ai compagni l’esito della sfida e, così, ad ognuno dei Primitivi è stata consegnata la bottiglia contenente il messaggio speciale da parte dei loro cari.

Per ora Ilary non ha ancora dato il permesso ai naufraghi di leggere le loro lettere ma ciascuno di loro si tiene stretta la propria bottiglia, in attesa di godersi le parole delle persone che gli vogliono bene e di ricevere la carica giusta per affrontare le prossime settimane.