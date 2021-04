ilary-blasi-compie-gli-anni,-e-il-marito-francesco-totti-le-fa-una-dedica-speciale-e-lei-“magari-tra-due-anni-ci-lasciamo”

Spread the love











Ilary Blasi nella giornata di ieri ha compiuto gli anni e sembra che per lei sia stata una giornata davvero speciale. Tanti auguri quindi alla nota conduttrice dell’Isola dei Famosi, che in questi mesi si sta tanto dividendo tra Roma e Milano. La donna ha compiuto ben 40 anni ed ha brindato non soltanto a questo traguardo importante, ma anche ad una vita fatta di grandi successi, non soltanto nel privato ma anche nel lavoro.

Ilary Blasi compie 40 anni, la speciale dedica del marito su Instagram

La giornata del suo compleanno per lei è iniziata nel migliore dei modi ovvero con una dedica piuttosto speciale fatta dal marito Francesco Totti su Instagram. “La metà degli anni li abbiamo passati insieme.. ora sei arrivata a 40 … abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni“. È questa la dedica fatta da Francesco Totti alla moglie Ilary Blasi su Instagram, per augurarle buon compleanno. “Ci aspetta ancora tanta vita….insieme!!!! auguri amore mio”.

L’intervista di Ilary e l’amore per Francesco

In questi ultimi giorni, la nota conduttrice Romana sembra aver rilasciato un’intervista molto interessante sulle pagine della rivista Chi, parlando non soltanto della sua carriera, ma anche della sua vita privata. Sembra che Ilary abbia voluto soffermarsi proprio sul rapporto che ha con il marito, ovvero l’ex campione della squadra Giallorossa. Ilary nel corso dell’intervista sembra aver detto di sentirsi molto fortunata per il fatto che Francesco è stato da sempre a Roma, che è tra l’altro anche la sua città. Sicuramente rispetto alle fidanzate e alle mogli degli altri calciatori, la conduttrice romana si sente Fortunata e avvantaggiata proprio perché non ha dovuto passare da una città all’altra e cambiare le sue abitudini. “Io con Francesco sono stata onesta sin da subito, gli ho detto che comunque avrei voluto provare a fare tv. E lui, inizialmente, non era di questo avviso, come tutti i calciatori aveva un’altra idea, un altro concetto…”. Questo quanto aggiunto da Ilary, parlando del suo rapporto con Francesco che sembra essere stato da sempre idilliaco.

Il segreto della loro unione

Ilary e Francesco sono una delle coppie più longeve del mondo della televisione e dello spettacolo e sicuramente la loro unione fa invidia a tanti. Ma qual è il successo d ella loro unione? “Ma mica ho una pozione, ma magari fra due anni ci lasciamo. Ma io dico pure a lui, nella vita non si sa mai, mica rinnego niente, sono vent’anni di vita vissuta insieme, di vita bellissima. A oggi venti li abbiamo fatti: sono stata più con lui che da sola”. Queste ancora le parole dichiarate da Ilary che ha fatto ben intendere di essere ancora molto innamorata del marito con il quale la storia va a gonfie vele.

