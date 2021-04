ilaria-d’amico-fa-una-incredibile-gaffe,-il-web-si-scatena-con-l’ironia

Spread the love











Ilaria D’Amico è una nota conduttrice sportiva oltre che la compagna del noto calciatore Gianluigi Buffon. I due sono molto innamorati e stanno insieme ormai da diversi anni. Insieme hanno costruito una bellissima famiglia e ormai non vivono più la loro vita sotto i riflettori come un tempo. All’epoca in cui è uscita alla luce del sole la loro relazione, sembra che Ilaria e Buffon siano rimasti per tanto tempo al centro del gossip, visto che lui era sposato con Alena Seredova e pare che l’abbia lasciata proprio per la conduttrice sportiva. Quest’ultima, pare che proprio in questi ultimi giorni abbia fatto una clamorosa gas nei confronti di un cantante molto noto che non è passata inosservata ai telespettatori ed è anche diventata virale. Ma cos’è accaduto?

Ilaria D’Amico, clamorosa gaffe a Di Martedì

La nota conduttrice Ilaria D’Amico, sembra che in diretta a Di martedì ovvero il programma da lei condotto, abbia fatto una gaffe che non è passata inosservata. Tutto ciò è accaduto nel corso della puntata andata in onda il 27 aprile 2021 ovviamente su La7. Ad un certo punto, mentre la D’Amico parlava sembra essersi lasciata andare ad una gaffe. La compagna di Gigi Buffon avrebbe fatto un errore in diretta, che non soltanto non è passato inosservato ai telespettatori a casa ma è anche diventato virale sul web. Sembra che ai telespettatori non sia sfuggito il modo in cui la conduttrice ha chiamato un noto cantante.

In studio presente il noto cantante Manuel Agnelli

Tra gli ospiti in studio nella puntata di Di martedì, andata in onda il 27 aprile pare ci fosse il noto cantante Manuel Agnelli. È stato proprio nei riguardi di quest’ultimo che la D’Amico ha fatto questa gaffe divenuta virale. Rivolgendosi al cantante, la conduttrice sembra averlo chiamato Manuel Agnello. Ovviamente in modo in cui la conduttrice ha chiamato la il cantante, ha fatto tanto sorridere tutti gli altri ospiti in studio ed i telespettatori a casa.

La gaffe di Ilaria D’Amico

Sono stati infatti tanti gli utenti che sul web hanno ironizzato su questa gaffes di Ilaria D’Amico. ‘Incredibile esemplare sopravvissuto alla pasqua’, ha scritto un utente ed ancora o ‘La faccia di Manuel è iconica’. Ma come ha reagito il cantante? Sembrerebbe che Manuel dopo essersi sentito chiamare con un nome che in realtà non è il suo, sia rimasto piuttosto serio in silenzio, ma non sembra essere intervenuto per correggere Ilaria.

