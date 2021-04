Giovedì gnocchi… sì, ma di ceci!

Gli gnocchi non sono solo quelli a base di patate. Avete mai provato quelli di ceci? Leggeri e vegan, ricchi di gusto. Ecco come farli

Avete voglia di gnocchi, ma non i soliti a base di patate? La soluzione è più vicina e facile di quanto crediate: se avete in casa della farina di ceci e pochissimi altri ingredienti, in poco tempo potete preparare dei gnocchi di ceci, che vi salveranno la cena.



Veloci da cucinare, sono perfetti per chi è celiaco, poiché privi di glutine, e anche per chi segue una dieta vegana, in quanto sono solo a base di ingredienti naturali.



Qui sotto vi proponiamo la ricetta velocissima, mentre nella nostra gallery, qualche dritta per condirli in modo gustoso.

Come fare gli gnocchi di ceci: la ricetta

Ingredienti

Per fare gli gnocchi di ceci, vi occorrono: 300 g di farina di ceci, 150 ml di acqua, 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva e sale qb.

Procedimento

Prendete una ciotola capiente, versateci la farina di ceci, l’acqua leggermente tiepida, l’olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale. Cominciate a impastare gli ingredienti, fino a ottenere un impasto omogeneo e compatto. Ora, spolverizzate una spianatoia con un po’ di farina e trasferitevi l’impasto. Staccate dei pezzi di impasto e formate dei filoncini, da cui ricaverete tanti piccoli tocchetti, che potrete rigare con i rebbi della forchetta, per dar loro la classica forma di gnocchi. Ecco a voi gli gnocchi di ceci, pronti per essere tuffati in acqua bollente o congelati.